爆單蛋黃酥收一星負評！老闆出動「鞠躬立牌」　被讚最甜道歉

▲蛋黃酥爆單網留一星負評，陳永聰解釋。（圖／翻攝自聰哥蛋黃酥，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋節蛋黃酥大戰進入白熱化，彰化順興中古車行老闆斜槓打造的「黑手牌」蛋黃酥爆紅！原本開心迎接爆單潮的老闆陳永聰，近日卻首度收到一顆星負評，理由竟是「蛋黃酥賣完了」。為了向顧客致意，他在店門口擺出「鞠躬人形立牌」道歉，誠意十足的舉動反而引發熱議，意外成為另類宣傳。

「真的對不起，已經完售了！」這不是老闆親口說的，而是一個矗立在順興中古車行人行道上的人形立牌，上面印著老闆陳永聰鞠躬道歉的畫面。原來，陳永聰斜槓經營的「黑手牌」蛋黃酥近期訂單爆滿，早已停止預訂，僅在每天下午3點後視情況釋出極少量的現貨。但疑似因現場工作人員回覆訊息時有時間差，導致有消費者前一天上午電話詢問時得到可預訂的訊息，隔天卻被通知需現場排隊，氣得在網路上留下一星負評。

對於負評，陳永聰受訪時語氣滿是無奈與誠意。他解釋，蛋黃酥最重要的靈魂——鹹鴨蛋，都是提前數月就根據產能訂好數量，加上純手工製作，產能極其有限。

陳永聰強調，「滿單就是滿單，真的沒辦法再增加」。尤其越接近中秋節，訂單早已爆炸，對於無法滿足每一位上門的客人，他深感抱歉。但由於自己從清晨5點就開始投入製作，根本無暇親自到門市向每位顧客解釋，只好出動「道歉立牌」代為致意。

這款引發風波的「黑手牌」蛋黃酥，其實起步相當艱辛。陳永聰透露，最初是依靠親友小量支持，靠著好口碑一步步累積客源。對他而言，每一筆哪怕只有一、兩盒的小訂單都無比珍貴，正是這些熟客的長期支持與推薦，才讓「黑手牌」有了今天的知名度。儘管今年接到企業單筆5萬顆、或個人一次訂購5、600盒的大單，他仍選擇婉拒。

陳永聰有一套自己的經營哲學：蛋黃酥市場淡旺季分明，與其依賴不穩定的大單，不如穩紮穩打服務廣大小訂單客戶，才能讓生意細水長流。