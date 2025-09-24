美運輸部長喊話ICAO沒有政治操弄空間　外交部籲拒絕中國壓力

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

第42屆「國際民航組織」（ICAO）大會9月23日在加拿大蒙特婁開議，美國運輸部長達菲（Sean P. Duffy）在首日會議即公開發言力挺台灣，強調台灣參與ICAO攸關全球體系的安全及保安，絕不容許政治操弄。對於川普政府強力支持台灣爭取國際參與，外交部長林佳龍表達誠摯感謝。

ICAO於9月23日開議，達菲在首日會議發言中表示，至為重要的是所有國際航空之利害關係方，尤其是台灣，能有意義參與ICAO技術性活動。此攸關吾人所共享，且台灣亦為積極一員之全球體系的安全及保安，絕無政治操弄的空間。

外交部指出，針對中國民用航空局副局長梁楠在會中重彈中方扭曲聯大第2758號決議及其所謂「一中原則」的舊調，意圖透過政治操弄阻撓台灣參與國際組織及多邊機制，外交部予以最嚴厲的譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實。聯大第2758號決議既未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，就不能引用該決議排除台灣參與聯合國體系及其他多邊組織。只有台灣的民選政府，才能在包括ICAO在內的聯合國體系及其他國際場域代表台灣。

外交部強調，我國交通部民用航空局是「台北飛航情報區」（Taipei FIR）唯一的主管機關，每年管制逾百萬架次航班，並致力維護數千萬旅客的飛航安全。唯有將台灣納入ICAO，才能有效確保全球民航體系的完整性及安全性。外交部呼籲ICAO堅定拒絕中國的政治壓力，儘速邀請台灣參與其所有會議、機制及活動。