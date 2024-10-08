韓綜王牌製作羅PD來台揭爆紅祕訣！日泰「BL漫改劇」熱銷關鍵曝

▲韓綜王牌製作人羅暎錫（羅PD）來台，揭開製作全球爆紅節目的創作秘訣。（圖左／文策院；圖右／翻攝自《尹食堂2》官網）

記者林育綾／綜合報導

文策院將於11月5日至8日舉辦「2024創意內容大會」，其中「FORUM 國際論壇」今年特別邀請韓綜王牌製作人羅暎錫（羅PD）來台，揭開製作全球爆紅節目的創作秘訣，引發搶票潮。此外還有BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》日版、泰版導演，將分享漫改劇改編熱銷關鍵。

「2024 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11月5日至8日，在南港展覽館二館7樓登場，其中「FORUM 國際論壇」以「Together for Impact」為主題，邀請日、韓、泰、菲、新、英、美、法、印尼、馬來西亞、哥倫比亞等12國、超過25位產業專家、演員等講者進行15 場專講與對談，囊括綜藝、影視、動畫、兒少、IP內容等議題。

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論壇最有話題與討論熱度的場次，是來自韓國、打造眾多膾炙人口綜藝節目《Biong Biong 地球娛樂室》系列、《尹食堂》、《兩天一夜》、《新西遊記》的綜藝王牌製作人羅暎錫（Nah Yung-suk），將揭開節目背後的創作祕訣，深入解析如何憑藉創新內容、敏銳市場洞察力，成功推動韓國綜藝節目風靡全球。

此外，泰國近年來影視發展蓬勃，包含愛情、校園、恐怖、奇幻以及BL等，題材多元，在情節與角色設計更有許多創新。此次邀請到「泰國國家軟實力策略委員會」的電影暨劇集小組委員會主席 Chalermchatri YUKOL，深入分享泰國影視資源的多樣性，並探討泰國政府如何利用影視產業進行國際文化推廣。

還有涵蓋製作、發行、合作和版權管理的法國公司Federation Studios，著名影視作品有《巴黎情報局》、《環遊世界80天》，以及版權銷售190國、授權12國翻拍的暢銷電視劇《找我經紀人》等，總裁Pascal BRETON將分享透過跨國合作和版權管理擴展全球市場的祕訣。

▲《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》改編自同名漫畫，日劇版和泰國版導演將來台對談。（圖／翻攝自推特／tx_cherimaho）

改編自漫畫《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的BL深夜日劇，在亞洲掀起熱潮，電影版未上映就吸引海外搶購版權。此場次邀請日劇及電影版導演風間太樹、製作人本間奏美、泰國版電視劇導演Nuttapong MONGKOLSAWAS，分享漫畫改編成日劇，以及翻拍成泰劇的挑戰、背後的思考。

想知道這些恐怖題材如何被創造出來，又是如何拓及全球市場？泰國恐怖片導演Banjong PISANTHANAKUN、日本恐怖大師一瀨隆重、台灣《女鬼橋》導演奚岳隆，將齊聚一堂，從自身經驗出發，分享如何堆疊出恐怖片題材元素、文本構思的創意脈絡。

今年論壇最具星光與話題討論的一場，台灣演員劉品言、吳可熙、柯震東、林哲熹，將藉由自身的跨國演出經驗，分享如何在多元文化的團隊中建立默契、適應不同的導演風格與製作流程，並在角色詮釋上融入文化細節。

文策院董事長蔡嘉駿表示，今年「FORUM 國際論壇」將帶來眾多精彩的探討與對話，期盼台灣文化內容產業能吸收來自世界各地的創新思維，並藉由國際策略合作提升競爭力。

「FORUM 國際論壇」將於11月5日至11月8日在TCCF 期間舉辦，更多場次介紹、報名資訊可見官方網站，報名時間即日起至10月28日，額滿為止。