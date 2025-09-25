男做「陰莖增大術」身亡今解剖複驗　採集器官切片查死因

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家「個人診所」發生多起醫療行為導致患者身亡的醫療事故，但醫師丁斌煌仍繼續執業，甚至從看診、治療以及手術都只有他一人，連護理師都是需要開刀時候才從通訊軟體臨時徵人，且醫療環境相當簡陋；17日晚間傳出50歲男子接受陰莖增大手前後身亡，死者遺體25日上午解剖複驗，由法醫採集相關證據化驗。

警方調查，「又醫死人」的62歲醫師丁斌煌，在北市中山區錦州經營醫美診所，不斷更改名字，2021年10月以安和美註冊診所，專門替女病患抽脂、隆乳，男生部分則有陰莖增大術、小腸繞道減重以及性功能障礙等療程。一名50歲C姓男子花了40萬，17日進行陰莖增大術。

▲鬧出人命的醫師丁斌煌。（圖／記者劉昌松攝）

原本手術相當順利，當天下午2時許結束，但晚間7時許，負責測量男病患的生命監測器竟跳出異常通知，當時診所裡僅剩下丁姓醫師在場，立刻對患者進行搶救並且使用電擊器，再通知救護車到場協助，但等救護人員到場時，患者已經沒有呼吸心跳，當場死亡。

檢察官17日連夜趕往診所查看狀況，丁斌煌被依過失致死罪嫌逮捕，而當天跟診的王姓護理師原本在其他診所上班，臨時被到丁斌煌的診所協助手術，若未向衛生主管機關通報，也將附連帶責任。

檢警18日下午會同家屬相驗死者遺體，結束後決定在25日上午解剖複驗，由法醫採集死者器官的切片進行化驗，以釐清哪個部分有異常導致死亡，另外，基於尊重死者，並沒有取出陰莖假體。