社會 社會焦點 保障人權

男做「陰莖增大術」身亡今解剖複驗　採集器官切片查死因

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家「個人診所」發生多起醫療行為導致患者身亡的醫療事故，但醫師丁斌煌仍繼續執業，甚至從看診、治療以及手術都只有他一人，連護理師都是需要開刀時候才從通訊軟體臨時徵人，且醫療環境相當簡陋；17日晚間傳出50歲男子接受陰莖增大手前後身亡，死者遺體25日上午解剖複驗，由法醫採集相關證據化驗。

警方調查，「又醫死人」的62歲醫師丁斌煌，在北市中山區錦州經營醫美診所，不斷更改名字，2021年10月以安和美註冊診所，專門替女病患抽脂、隆乳，男生部分則有陰莖增大術、小腸繞道減重以及性功能障礙等療程。一名50歲C姓男子花了40萬，17日進行陰莖增大術。

▲丁斌煌執行「陰莖增大手術」導致病患死亡，依過失致死罪嫌送辦北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝)

▲鬧出人命的醫師丁斌煌。（圖／記者劉昌松攝）

原本手術相當順利，當天下午2時許結束，但晚間7時許，負責測量男病患的生命監測器竟跳出異常通知，當時診所裡僅剩下丁姓醫師在場，立刻對患者進行搶救並且使用電擊器，再通知救護車到場協助，但等救護人員到場時，患者已經沒有呼吸心跳，當場死亡。

檢察官17日連夜趕往診所查看狀況，丁斌煌被依過失致死罪嫌逮捕，而當天跟診的王姓護理師原本在其他診所上班，臨時被到丁斌煌的診所協助手術，若未向衛生主管機關通報，也將附連帶責任。

檢警18日下午會同家屬相驗死者遺體，結束後決定在25日上午解剖複驗，由法醫採集死者器官的切片進行化驗，以釐清哪個部分有異常導致死亡，另外，基於尊重死者，並沒有取出陰莖假體。

9旬婦遭兒媳棄屍淡水河！高大成：應非凶殺案

9旬婦遭兒媳棄屍淡水河！高大成：應非凶殺案

新北市淡水區發生駭人箱屍案，一名93歲王姓老婦於父親節當日離奇失蹤，家屬報案協尋後，警方在紅樹林沼澤尋獲一截骨盆遺骸，經比對確認為王婦所有，王婦的40歲陸籍殷姓媳婦也因此被捕。對此，法醫高大成研判，這起事件應該不是凶殺案，只是殷女生性節儉，連喪葬費都要省。

三軍總醫院嚴正澄清：從未聘任丁斌煌

三軍總醫院嚴正澄清：從未聘任丁斌煌

即／男做「陰莖增大術」亡！惡醫丁斌煌100萬交保

即／男做「陰莖增大術」亡！惡醫丁斌煌100萬交保

小三男童浴室昏倒亡！身上有不明外傷...檢警查死因

小三男童浴室昏倒亡！身上有不明外傷...檢警查死因

50歲男做「陰莖增大術」亡　最後身影曝光

50歲男做「陰莖增大術」亡　最後身影曝光

關鍵字：

陰莖增大術法醫切片

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

