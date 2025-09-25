高雄婦下車沒上鎖背包不見！警3小時逮竊賊...車牌也是偷的

▲警方與民眾在馬路上合力逮捕涉嫌竊盜的張姓男子。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名吳姓女子因下車買東西，未隨手將車門上鎖，導致車內背包遭竊，損失現金6000元。警方獲報後，火速調閱監視器追查，並在高雄火車站附近當街攔捕到涉案的張姓竊賊，成功追回贓款。

這起竊案發生在今天上午8時50分，42歲的吳姓女子駕車行經高雄市苓雅區興中一路時，臨時停車下車購物。她將放有6,000元現金的背包留在車內，卻疏忽未將車門上鎖。沒多久，一名騎機車的男子靠近，輕易打開吳女的車門，偷走車內的背包後迅速逃離。吳女買完東西回到車上，才驚覺背包不翼而飛，立即報警求助。

苓雅分局接獲報案後，立即調閱沿線監視器，鎖定竊賊的身影。警方循線追查，發現竊賊騎著機車，行蹤出現在高雄火車站附近。上午近12時，員警在三民區站東路與安寧街口，發現與影像相符的機車騎士，立刻上前與熱心民眾合力將其制伏。經查，這名42歲的張姓男子曾有竊盜前科，警方從他身上起獲遭竊的6,000元現金，張男供稱背包已隨手丟棄在愛河。

此外，警方還發現張男所騎的機車車牌為失竊車牌，且今天上午才在屏東遭竊。全案偵訊後，將依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。