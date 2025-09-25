噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

▲有人連開4盒麻六記酸辣粉都發霉（左圖）。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

由汪小菲創立的「麻六記」品牌，近日再次被爆出酸辣粉產品發霉，且距離上次同樣風波過去還不到兩個月。與此同時，一度藉著流量和話題「起飛」的麻六記，正面臨成長乏力的現實，儘管多個店鋪帳號持續每日直播帶貨，但各項數據已呈現斷崖式下降。

汪小菲於2020年創立「麻六記」品牌，主打毛血旺、辣子雞、水煮魚等傳統川菜。

綜合《藍鯨新聞》等陸媒報導，近期有不少大陸網友反映，買到的麻六記酸辣粉出現粉餅發霉、黑點、異味現象。甚至有人發布影片證明，連續開了四盒都發霉。

這並非麻六記第一次被曝出酸辣粉發霉。今年7月份，就有深圳、上海、寧波等地的消費者陸續在社群平台發文投訴，在好市多買到了發霉的麻六記酸辣粉，多位消費者表示此事屬實。

當時，曝出粉餅發霉之後，多地門市緊急下架，代工廠商、麻六記均發聲明道歉，稱發霉主要原因是生產過程中消毒環節不足，可能導致部分產品受環境細菌污染。

▲▼麻六記酸辣粉不是第一次被檢舉發霉。（上圖／翻攝藍鯨新聞；下圖／翻攝齊魯晚報）

陸媒分析認為，麻六記屢次陷入品質管控風波可能與代工模式有關。酸辣粉是麻六記的明星產品，目前主要依靠第三方代工生產。此外，麻六記的牛肉辣醬、火鍋湯底、自熱煲仔飯等產品也是代工。報導稱，這種輕資產模式能夠降低成本、快速拓展市場，但品牌方同樣需要為代工品質負責。

自誕生起，麻六記就是一個極度依賴流量和話題的品牌，其形象與創始人張蘭、汪小菲母子深度綁定，銷量同樣受之影響。2025年2月，張蘭、汪小菲抖音帳號因侵權炒作被無限期封禁。數據顯示，在此之前張蘭與汪小菲的相關帳號直播帶貨銷售額，幾乎佔麻六記整個品牌抖音整年銷售額的近40％。

受此影響，麻六記線上銷售額明顯縮水。第三方數據平台顯示，麻六記近30天在抖音平台的銷售額為750萬至1000萬元（人民幣），較去年同期下跌約70％。

張蘭、汪小菲母子被封號後，麻六記多地門市帳號開啟直播帶貨。這番自救的成效目前看來仍有限，以麻六記粉絲數量超260萬的官方旗艦店帳號為例，雖每日開播，但數據顯示，連續多日直播間觀看人數僅有幾十人。

▼觀看「麻六記」帶貨直播者下降。（圖／翻攝藍鯨新聞）