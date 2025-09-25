　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

▲▼汪小菲「麻六記」酸辣粉發霉。（圖／翻攝微博）

▲有人連開4盒麻六記酸辣粉都發霉（左圖）。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

由汪小菲創立的「麻六記」品牌，近日再次被爆出酸辣粉產品發霉，且距離上次同樣風波過去還不到兩個月。與此同時，一度藉著流量和話題「起飛」的麻六記，正面臨成長乏力的現實，儘管多個店鋪帳號持續每日直播帶貨，但各項數據已呈現斷崖式下降。

汪小菲於2020年創立「麻六記」品牌，主打毛血旺、辣子雞、水煮魚等傳統川菜。

綜合《藍鯨新聞》等陸媒報導，近期有不少大陸網友反映，買到的麻六記酸辣粉出現粉餅發霉、黑點、異味現象。甚至有人發布影片證明，連續開了四盒都發霉。

這並非麻六記第一次被曝出酸辣粉發霉。今年7月份，就有深圳、上海、寧波等地的消費者陸續在社群平台發文投訴，在好市多買到了發霉的麻六記酸辣粉，多位消費者表示此事屬實。

當時，曝出粉餅發霉之後，多地門市緊急下架，代工廠商、麻六記均發聲明道歉，稱發霉主要原因是生產過程中消毒環節不足，可能導致部分產品受環境細菌污染。

▲▼汪小菲「麻六記」酸辣粉發霉。（圖／翻攝藍鯨新聞）

▲▼麻六記酸辣粉不是第一次被檢舉發霉。（上圖／翻攝藍鯨新聞；下圖／翻攝齊魯晚報）

▲▼汪小菲「麻六記」酸辣粉發霉。（圖／翻攝齊魯晚報）

陸媒分析認為，麻六記屢次陷入品質管控風波可能與代工模式有關。酸辣粉是麻六記的明星產品，目前主要依靠第三方代工生產。此外，麻六記的牛肉辣醬、火鍋湯底、自熱煲仔飯等產品也是代工。報導稱，這種輕資產模式能夠降低成本、快速拓展市場，但品牌方同樣需要為代工品質負責。

自誕生起，麻六記就是一個極度依賴流量和話題的品牌，其形象與創始人張蘭、汪小菲母子深度綁定，銷量同樣受之影響。2025年2月，張蘭、汪小菲抖音帳號因侵權炒作被無限期封禁。數據顯示，在此之前張蘭與汪小菲的相關帳號直播帶貨銷售額，幾乎佔麻六記整個品牌抖音整年銷售額的近40％。

受此影響，麻六記線上銷售額明顯縮水。第三方數據平台顯示，麻六記近30天在抖音平台的銷售額為750萬至1000萬元（人民幣），較去年同期下跌約70％。

張蘭、汪小菲母子被封號後，麻六記多地門市帳號開啟直播帶貨。這番自救的成效目前看來仍有限，以麻六記粉絲數量超260萬的官方旗艦店帳號為例，雖每日開播，但數據顯示，連續多日直播間觀看人數僅有幾十人。

▼觀看「麻六記」帶貨直播者下降。（圖／翻攝藍鯨新聞）

▲▼汪小菲「麻六記」酸辣粉發霉。（圖／翻攝藍鯨新聞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲
快訊／KTV看不順眼！23歲男「對準心臟」開槍殺人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

紐約時報：中國內捲成熱詞　供應過剩問題未解

「中國第一爛尾樓」華麗轉身　全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸學者：「非和平」是最後選擇　但賴正將兩岸推向「不得已」局面

「樺加沙」襲港！住宅頂樓變敞篷屋　超強「膠帶窗屹立不搖」

樺加沙致珠海淹大水　無良司機「開車造浪」沖破周邊店鋪玻璃挨批

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

針對特斯拉？陸擬禁汽車「隱藏門把手」　規定留「手部操作空間」

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅　開店得出動城管維持排隊秩序

習近平：中國太陽能、風力發電　裝機量要提升6倍以上

李強會馮德萊恩　籲避免將經貿問題泛政治化

LUX改造媽媽大挑戰

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

寶寶站起不穩跌落床下　媽爆發神反應驚險救回！

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

紐約時報：中國內捲成熱詞　供應過剩問題未解

「中國第一爛尾樓」華麗轉身　全新酒店開業...房價最高9899元一晚

陸學者：「非和平」是最後選擇　但賴正將兩岸推向「不得已」局面

「樺加沙」襲港！住宅頂樓變敞篷屋　超強「膠帶窗屹立不搖」

樺加沙致珠海淹大水　無良司機「開車造浪」沖破周邊店鋪玻璃挨批

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

針對特斯拉？陸擬禁汽車「隱藏門把手」　規定留「手部操作空間」

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅　開店得出動城管維持排隊秩序

習近平：中國太陽能、風力發電　裝機量要提升6倍以上

李強會馮德萊恩　籲避免將經貿問題泛政治化

戶外廣告「買地送老婆」掀熱議　房仲解釋：誤會一場

花蓮市公所馳援光復！水車、山貓全出動　滿載生活物資急奔災區

備戰國民黨2026議員初選！　李明璇、陳冠安開啟拜票掃街

LIVE／部分供水恢復　賴清德下午花蓮勘災　

喪屍遭壓制畫面曝！騎車遇警秒迴轉落跑　卡車陣被搜出4種毒

王心凌獲獎上台美翻了！　嗨吐攻蛋心聲：像和老朋友重逢

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

亞洲區內航線貨櫃運價9月上半月上漲5%　低於去年但高於疫前

賴清德赴晚宴未提花蓮災情？世總批造謠　黃揚明：造謠個屁歡迎來告

LUX改造媽媽大挑戰

大陸熱門新聞

陸知名建築師墜機身亡　享壽62歲

陸國台辦：中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

景德鎮「雞排哥」擺攤三大原則爆紅 開店得出動城管維持排隊秩序

一家四口觀浪被捲走　母子墜海命危

陸爭議補教網紅多平台遭封 曾高呼「祖國統一」捐1億

是人扮的吧！安徽動物園黑熊披袈裟走路 網看影片驚呼：是真熊

放棄WTO特殊待遇　陸外交部：彰顯大國擔當

「樺加沙」吹掀屋頂！超強膠帶窗屹立不搖

風王登陸倒數　飛機被「綁在機場」

強颱「樺加沙」一夜吹倒深圳174棵樹

噁！汪小菲「麻六記」酸辣粉又出包　消費者怒：連開四盒都發霉

樺加沙致珠海淹大水 無良司機「開車造浪」沖破周邊店鋪玻璃挨批

蔣萬安被當統戰宣傳？　陸委會雙城前做「提醒」：避免他後悔

更多熱門

相關新聞

張蘭麻六記廚房直播出包！沒洗手就切菜

張蘭麻六記廚房直播出包！沒洗手就切菜

大陸知名連鎖餐廳「西貝蓧麵村」被網紅羅永浩批評使用預製菜（大陸用語：指食材已預先製作調理，再加熱烹調的料理），引發輿論風暴。美食企業家張蘭近日開直播，扮成黑衣人進麻六記餐廳的廚房，不料一連串舉動反而出包，涉嫌違法《食品安全法》，引發陸網議論。

馬筱梅14年摯愛離世「遭酸立人設」　火大反擊

馬筱梅14年摯愛離世「遭酸立人設」　火大反擊

馬筱梅遭酸「大S小孩不是妳生的」反擊了

馬筱梅遭酸「大S小孩不是妳生的」反擊了

汪小菲妻Mandy被酸「下不了蛋」嗆爆網友：到時記得送禮

汪小菲妻Mandy被酸「下不了蛋」嗆爆網友：到時記得送禮

汪小菲麻六記出事！顧客吃完「喉嚨疼痛」驚見白霉斑

汪小菲麻六記出事！顧客吃完「喉嚨疼痛」驚見白霉斑

關鍵字：

張蘭汪小菲麻六記

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

凱莉和好呱吉了

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」老公16字回應

國光女神斷開4年婚淨身出戶「擺攤賣童裝」付撫養費

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

最不尊重別人的三大星座！

全台唯一頭獎「大滿貫」彩券行　台彩董總嚇到直奔南投拜訪

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內行：打對折恐仍沒人要

堰塞湖溢流14死　他秀證據：花蓮縣府涉犯1罪

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面