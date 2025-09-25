釋昭慧遭控「沒納稅、名車代步」喊告　謝寒冰回擊：要告就告法院見

▲釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師24日不滿名嘴謝寒冰質疑「沒有納稅、出入名車代步、生活養尊處優」，強調將追究民、刑法律責任，將索賠金額拿來捐給賑災慈善單位。對此，謝寒冰回應，「出家人要繳什麼稅？出家人是免稅的，自己一再強調的是接受人家供養，要告我就告我，法院見，大家來釐清，只是自己這輩子沒跟出家人打過官司，自己滿榮幸的」。



針對謝寒冰質疑「沒納稅、出入名車代步、生活養尊處優」，釋昭慧表示，此人已犯「誹謗」與「公然侮辱」兩大刑事罪責。這樣的謠言，已讓視聽群眾增加對「出家人」的反感與仇恨，那麼就不是個人「置榮辱於度外」所可善了的，自己必須向該名網紅及視聽群眾提供如下常識。

釋昭慧指出，國民有繳稅義務，僧人也是國民，當然需要繳稅，自己不但薪資需要繳稅，其他收入的稅金也一毛不少，既然該名嘴勇於在媒體上公然犯罪，那麼，自己正好可以追究該名嘴的民、刑法律責任，將索賠金額拿來捐給賑災慈善單位。

對此，謝寒冰於節目《大新聞大爆卦》回應，「出家人要繳什麼稅？出家人是免稅的，釋昭慧講的可能是學校的薪資，我之前不知道她有在學校教書，但是她要告我就告我，沒關係」。

謝寒冰表示，自己一再強調的是釋昭慧接受人家供養，受供養本來就是不繳稅的，而且就算有在大學教書那又怎樣，不是也講錢都捐出去了？所以影響到什麼了？

謝寒冰強調，釋昭慧要告就法院見，大家來釐清，只是自己這輩子沒跟出家人打過官司，自己也滿榮幸的，覺得很趣味，算是解鎖人生成就，謝謝法師賜給我機會。

▼謝寒冰。（圖／資料照）