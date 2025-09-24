遭謝寒冰控沒納稅、名車代步　釋昭慧：追究法律責任索賠拿來賑災





▲釋昭慧。（圖／翻攝釋昭慧臉書）

記者郭運興／台北報導

「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師日前倡議「拒領普發1萬」運動，名嘴謝寒冰於直播質疑，釋昭慧沒有納稅、出入名車代步、生活養尊處優，但有想過多少家庭需要這1萬塊錢嗎？對此，釋昭慧今（24日）回應，此人已犯「誹謗」與「公然侮辱」，國民有繳稅義務，僧人也是國民，當然需要繳稅，自己不但薪資需要繳稅，其他收入的稅金也一毛不少，既然該名嘴勇於公然犯罪，自己正好可以追究民、刑法律責任，將索賠金額拿來捐給賑災慈善單位。



謝寒冰日前於直播上質疑釋昭慧法師，指每一個人都可以表達意見，但是很奇怪的一件事，釋昭慧繳過稅嗎？出家後好像都是靠人家供養，當然可以說宣揚佛法有功等等，但是宗教人士是免稅，釋昭慧沒有納稅、出入名車代步、生活養尊處優，但有想過多少家庭需要這1萬塊錢嗎？沒有，妳只有想到妳自己。

對此，釋昭慧稍早貼出該直播截圖，她表示，一早起來，看到同仁傳來某人誇誇其言，滿嘴不乾不淨的網址。打開一看，才知此人說「出家人不用納稅」，說她「名車代步，養尊處優」，顯然此人已犯「誹謗」與「公然侮辱」兩大刑事罪責。

釋昭慧表示，一Google才知，此人是媒體名嘴。既然有頭有臉，而非隱名或以假名龜縮射箭的網軍，竟公然造謠，讓視聽大眾誤以為，僧人擁有「不用納稅」的特權。

釋昭慧認為，這樣的謠言，已讓視聽群眾增加對「出家人」的反感與仇恨，那麼，這就不是個人「置榮辱於度外」所可善了的，自己必須向該名網紅及視聽群眾提供如下常識。

釋昭慧指出，國民有繳稅義務，僧人也是國民，當然需要繳稅，自己跟任何教授都一樣，不但薪資需要繳稅，其他收入的稅金也一毛不少，以前每年收到一疊扣繳憑單，e化作業以後，網上一覧無餘，連扣繳憑單都免寄了。

釋昭慧強調，既然該名嘴勇於在媒體上公然犯罪，那麼，自己正好可以追究該名嘴的民、刑法律責任，將索賠金額拿來捐給賑災慈善單位。

釋昭慧說，這樣，既能對其犯罪行為聊資薄懲，又能強迫該名嘴「莫忘世上苦人多」，吐出一點資財來賑濟苦人，一兼二顧，豈不美哉！

▼謝寒冰。（圖／記者屠惠剛攝）