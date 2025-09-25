　
社會 社會焦點 保障人權

網傳「林保署9次示警卻延誤撤離」　花蓮縣府駁斥：勿再散播謠言

▲▼ 花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心）

記者潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，泥水傾瀉而下，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，肆虐光復鄉等下游地區，截至今日上午共計造成14死、52傷、31失聯。然而，網路卻流傳「林保署已9次示警，花蓮縣政府卻延誤撤離」的傳言。對此，縣政府嚴正駁斥，表示9次示警是累積的通報行政文件，而非連續示警，並呼籲民眾勿再散播謠言。

花連縣府指出，所謂「9次示警」係指林保署自7月26日開始觀測馬太鞍溪堰塞湖，累積第9封的通報行政文件「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」，因堰塞湖未解除列管，故累計續報，非網路謠言引導「連續9次示警強制撤離」。

▲▼ 花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成光復鄉市區道路嚴重受創 。（圖／攝影中心記者攝）

縣府進一步說明，因9月22日上午7時，林保署監測判斷堰塞湖「24小時內有潰堤風險」，故發布第9封通報單「發布紅色警戒」，縣府與地方鄉鎮公所已同時進行強制撤離。

至於撤離艱難原因，縣府表示，9月21日下午，內政部依據台大專家模擬結果，警戒範圍擴大7倍（245戶擴大至1801戶），立即會同鄉鎮公所盤點清冊，並與國軍展開撤離作業，全力與時間賽跑。

縣府強調，中央、國軍、縣府、地方公所，以及公益團體等各界皆持續投入救災，呼籲外界切勿散播謠言或操弄政治風向，共同專注於防災與救援工作，守護人民安全。敬請外界勿再製作或廣傳「連續9次示警縣府強制撤離」等各類精美網路謠言圖卡。

