花蓮光復鄉堰塞湖溢流！泥漿灌進天主堂　主教公開信緊急求援

記者葉品辰／花蓮報導

強颱「樺加沙」夾帶驚人雨量重創花蓮，導致堰塞湖溢流，洪水迅速灌進大馬（馬太鞍）天主堂與周邊聚落，造成教堂與多戶住家嚴重受損，花蓮教區主教黃兆明昨（24）日在臉書粉絲專頁「天主教真理電台」尋求幫助，希望外界能協助災民度過難關。

貼文照片中可以看到，巨量泥漿灌進天主堂，堂內長椅被沖翻，泥水漫到腰部高度，四周環境一片泥濘，黃兆明表示，許多家庭陷入困境，面臨生活難題，急需社會各界協助。他在貼文中提供捐款帳戶，呼籲，「願我們在基督的愛內，同心同行，伸出援手，共度難關。」

▲▼巨量泥漿灌進天主堂，慘不忍賭。（圖／翻攝自Facebook／Caritas Taiwan台灣明愛）

他也提出三項具體援助方式：第一，持續以祈禱陪伴，為受災家庭、救援人員與重建進程祈求平安力量；第二，透過捐款協助，支持災區急需的修繕及生活物資；第三，實際提供物資，目前急需飲水、乾糧、床具、衣物以及清潔用品。物資集中處設於光復鄉太巴塱的富田天主堂，由張進光神父統籌協調。

▼蓮教區主教在臉書粉絲專頁尋求幫助，希望外界能協助災民度過難關。（圖／翻攝自Facebook／天主教真理電台）