獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願：希望保住另一顆眼睛

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

成功嶺22日驚傳士兵打靶意外！18歲家住嘉義的邵姓二兵在射擊最後一發子彈時，不明原因擊中自己頭部，導致臉部近一半重創，目前仍嚴重昏迷。邵男的阿嬤24日接受媒體訪問，言談中滿是難過與不捨。

▲ 邵姓士兵的阿嬤今日露面接受訪問，談起剛去當兵的孫子竟發生重大意外，心中滿是不捨。（圖／記者翁伊森翻攝）

邵姓新兵（今年6月底入伍）22日進行射擊訓練時，最後一發（第27發）誤擊自己，造成左臉嚴重複雜傷口，被緊急送往烏日林新醫院搶救後，輸血80袋、2萬c.c.，耗時11小時手術才暫時穩住生命跡象，目前已轉送三軍總醫院治療中。

對於這起意外，邵男的72歲阿嬤今日首度露面。她一邊忙著做手工蛋捲，一邊談起重傷的孫子。阿嬤表示，邵男是她唯一的男孫，今早她前往醫院探望，但孫子仍處於昏迷狀態，她只能在病床旁對孫子說，要堅強面對，早日健康回來吃阿嬤煮的飯。

對於外界推測孫子是否可能自裁，阿嬤則忿忿不平地表示，「這是不可能的。」她指出，媒體與外界亂講，家庭給予孫子的愛是如此溫暖，不可能讓孫子自裁；而且如果真想自裁，也有更簡單的方法，孫子不會用如此激烈的方式。最後阿嬤心碎地說，現在最大心願就是希望醫生能夠保住孫子另一顆眼睛，「不要從此就過著黑暗的活。」