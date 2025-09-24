　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨3主軸推聯合政府　跨黨合作地方先行、團結台灣、納國際共識

▲▼ 民眾黨團「蠢到違憲，綠也掀桌」記者會,黃國昌,張啟楷 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷 。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（24日）中央委員會針對花蓮發生的嚴重災情默哀祈福，除表達對花蓮的關心，主席黃國昌責成副秘書長黃成峻帶隊前往花蓮，統合地方黨部的投入救災。另外，政策會執行長賴香伶在會中報告「聯合政府研析小組」推展進程，研究方向聚焦三大主軸包含「團結台灣解決對立」、「採納國際找尋共識」、「跨黨合作地方先行」；黃國昌說，聯合政府不該被特定政治人物用「分贓、分食權力」來污名化，而是要以理論、循序漸進的方式建立制度。

黃國昌強調，感謝民眾黨花蓮縣黨部以及林憶君委員團隊，第一時間了解及關心災區狀況，眾所皆知的是中央政府對於非民進黨執政縣市的大小眼，今年8月處理災後重建特別條例時，就已經提醒行政院農業部陳駿季要採取積極作為，然而當時陳駿季部長卻說「沒有立即的危險」，如今卻發生嚴重的死傷災情。黃國昌說，目前仍希望以救災為重，待復原工作結束後，台灣民眾黨會嚴肅究責。

此外，政策會執行長賴香伶今日在會中也報告有關「聯合政府研析小組」工作推展進程，研究方向聚焦三大主軸包含「團結台灣解決對立」、「採納國際找尋共識」、「跨黨合作地方先行」，進行政策性的研究與探討，並且積極籌辦第一場聯合政府研討會。

黃國昌在會中引用國外學者 Adrián Albala、Josep Maria Reniu所提出的「第四代聯合政府」的構想，檢視聯合政府如何在中央與地方不同層次的「垂直化」整合，拓展關注的視野不僅限於「由上而下」的觀點，若反向思考「由下而上」的路徑，更能強化聯合政府的夥伴關係。

為延續創黨主席柯文哲在2024總統大選期間所提出聯合政府的構想，民眾黨在9月初由黃國昌主席指示政策會執行長賴香伶，積極籌組「聯合政府研析小組」，參考國際間的民主國家的經驗，進一步探討台灣可行的方案，目前正積極網羅民間、學界等專家學者，共同加入討論，並在近期舉辦第一次的研討會，讓社會大眾共同參與。

民眾黨指出，面對當前民進黨少數政府領導國家，卻以撕裂、鬥爭的治理方式，影響國家穩定發展，對地緣政治的劇烈變化，更缺乏韌性凝聚多數，因此如何透過團結台灣共同對外，正是需要透過聯合政府，加強共識與合作，以確保治理穩定且有效。

黃國昌強調，聯合政府不該被特定政治人物用「分贓、分食權力」來污名化，而是以理論、循序漸進的方式建立制度，長遠且有效的運作，為台灣開啟新的政治典範，避免國家長期陷入內耗，忽略國家整體發展的重要。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

政治熱門新聞

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

更多熱門

相關新聞

柯案北檢不抗告聲明「充滿恐嚇」　民眾黨聲明：勿再踐踏司法

柯案北檢不抗告聲明「充滿恐嚇」　民眾黨聲明：勿再踐踏司法

前民眾黨主席柯文哲5日以7千萬交保，北檢提出抗告且高院發回更裁後，北院召開羈押庭後，維持交保裁定。北檢今（24日）宣布不抗告，但強調只要一發現被告違反應遵守事項，將促請法院重新審酌羈押的必要性。對此，民眾黨說，此次「不提抗告聲明」充滿恐嚇意味，籲請北檢落實「促進訴訟、發現真實」之原則，切勿說一套做一套，踐踏司法公信力。

陳駿季稱堰塞湖「無立即潰堤危險」？　綠黨團秀會議記錄還原真相

陳駿季稱堰塞湖「無立即潰堤危險」？　綠黨團秀會議記錄還原真相

傅崐萁嗆陳駿季8月稱「無立即潰堤危險」不處理　還原協商過程打臉

傅崐萁嗆陳駿季8月稱「無立即潰堤危險」不處理　還原協商過程打臉

雙城論壇延期　黃國昌批陸委會廢物機關

雙城論壇延期　黃國昌批陸委會廢物機關

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

關鍵字：

民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面