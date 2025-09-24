雙城論壇延期　黃國昌批陸委會廢物機關

記者陳家祥／台北報導

雙城論壇本預計25、26、27日舉行，但北市府日前臨時喊延後舉辦，因計畫與上海市簽署的MOU在送審後被中央「已讀不回」；但在北市宣布後，陸委會則說感到很意外，原本當天上午就要發證。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌直言，民進黨給台北市穿小鞋、搞一堆小動作不是新聞，「梁文傑還出來裝無辜，說不知道台北市為什麼取消？講白了，陸委會根本就成了廢物機關」。

▲民眾黨團「蠢到違憲，綠也掀桌」記者會 。（圖／記者徐文彬攝）



黃國昌說，民進黨給雙城論壇、台北市穿小鞋，一方面搞一堆紅線、小動作，一方面又扣紅帽子，行程不核定、已讀不回，這不是新聞。

黃國昌表示，從過去柯文哲在當市長時，這種事就一而再再而三的發生，但過去柯受苦、挨打，他忍著，堅持就是要保留交流的管道，結果現在民進黨故技重施，搞這些小動作，陸委會副主委梁文傑還出來裝無辜，說不知道台北市為什麼取消？講白了，陸委會根本就成了廢物機關。

「這種廢物機關，跟海基會一年拿那麼多預算，搞了什麼事出來。」黃國昌說，陸委會要不要開個記者會跟大家講，請問陸委會除了在阻礙、卡別人，幹了什麼正事？

黃國昌說，若只是要梁文傑這種打手出來的話，有需要設陸委會機關嗎？對兩岸交流毫無建樹、增加溝通障礙，「民進黨官員，禍害台灣莫此為甚」。