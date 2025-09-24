90歲阿嬤徹夜「泡水16小時」獲救！衛生所主任驚呼：是奇蹟

圖文／CTWANT

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午因連日豪雨出現溢流現象，引發嚴重洪災。截至今日15時統計，目前累積15人罹難、32人受傷，仍有17人失聯。此次災情重創花蓮縣光復鄉，當地多處民宅與設施遭洪水淹沒，搜救行動持續進行中。其中，一名住在光復鄉、年逾90歲的李姓阿嬤長年臥床，災難發生時身處家中一樓，面對突如其來的洪水，無法行動逃生。她整夜泡在水中，長達16小時未曾進食，直到今（24）日清晨才被救出，生命跡象穩定，讓救援人員直呼是「奇蹟」。

▲90多歲李姓阿嬤因長期臥床，遇到大水時根本跑不了，泡在水中超過16小時，今早全身泥濘獲救，奇蹟生還。（圖／CTWANT資料照）

根據《中時》引述光復鄉衛生所主任林春孝說法，這位李姓阿嬤當時無法自行逃離，只能躺在床上靜待救援。當洪水湧入家中時，她眼睜睜看著水位慢慢上升，整個人泡在泥水中，過程中未曾進食或飲水。她被發現時，全身覆滿泥巴，體溫明顯偏低，所幸意識清楚。

阿嬤被救出後，立刻送往災民急救中心接受初步處置，隨後轉送至玉里慈濟醫院進一步治療。醫療團隊評估後發現，除失溫外並無其他明顯外傷，目前生命跡象穩定。林春孝表示，這位長者能在如此險惡環境下存活，實屬少見，堪稱奇蹟。

林春孝表示，此次洪災來勢洶洶，所內雖因地勢較高僅被水淹至半層樓高，但周邊地區災情非常嚴峻。多數住宅一樓全面浸水，災民急救站連續兩日湧入大量傷患，他也持續在前線支援，幾乎無休。

目前，花蓮各地持續進行搜救與災後清理工作。花蓮縣政府與中央災害應變中心皆已啟動緊急應變機制，協助安置受災居民，並派遣人力與資源進入災區支援。官方呼籲民眾密切注意氣象與水情資訊，避免前往災區或地勢低窪區域，以防餘波帶來新的危險。

