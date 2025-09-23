　
半夜吃泡麵遭男友媽罵「沒教養」氣炸！網見1關鍵不挺：是基本禮貌

網友表示，到男友家中過夜，半夜拿泡麵來吃竟被男友媽媽指責「沒教養」。（示意圖／Photo AC）

▲原PO到男友家中過夜，半夜拿泡麵來吃竟被男友媽媽指責「沒教養」。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

一名女網友近日分享親身經歷，表示自己週末到男友家過夜，半夜因肚子餓在廚房找到泡麵便自行煮來充飢，未料隔天竟被男友母親嚴厲指責「女生半夜吃泡麵，會讓人覺得教養不好」，讓她相當震驚。貼文曝光後引發熱烈討論。

該名女網友在「靠北婚姻」PO表示，週末去男友家住，當晚吃晚餐時因不太餓，僅簡單吃了些食物，直到半夜才覺得餓，於是翻找廚房櫃子，發現泡麵後直接開煮。沒想到隔日男友媽媽語氣嚴肅的說，「女生半夜吃泡麵，會讓人覺得教養不好」，還補充那碗泡麵是留給男友爸爸的。她聽完立刻道歉，並承諾會補買幾包回來，卻仍被對方酸言「不是錢的問題，是教養的問題」，讓她當場錯愕，直呼「不懂吃個泡麵就要說人家教養不好是怎樣???」

貼文曝光後，網路輿論出現兩極反應，支持原PO的一方認為，男方母親言詞過於苛刻，「真正沒教養的是男方家人」、「看開點，很明顯對方父母並沒有很喜歡妳！以至於吃個泡麵也能扯到教養！這不是間接罵妳父母沒把妳教好嗎？」、「不是買一箱問題，是該好好思考這樣的家庭妳敢嫁嗎」、「我是人家的媽媽，不會覺得多大的事，是半夜欸，難道要吵醒長輩問能不能吃嗎？早上起床要講一下就好，不過有這種媽媽還是要認真考慮一下要不要嫁過來，應該不是很容易相處」、「只要不喜歡妳……掉根頭髮都覺得妳多餘。」

也有不少網友持不同看法，指出問題或許在於女方沒有事先詢問，就直接動手取用對方家中食物，可能讓長輩覺得失禮，「妳是去男友父母家，不是男友家，怎麼可以直接拿呢？至少要問一下男友，這是基本禮貌」、「半夜吃泡麵跟教養無關，但吃別人家的東西至少要先問過吧」、「若男友知道那碗是留給父親的，卻沒提醒，也有責任」、「第一，不是你家，你動別人的東西前就是要問，東西再小，不是你的就不是你的。第二，男方媽媽確實也不太好，只是泡麵而已，既然是長輩，心也要開闊些」、「你本來就要先問才對，你只是借住而已。」

