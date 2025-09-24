花蓮堰塞湖溢流釀14死　李鴻源揭災難無奈真相

記者黃楷元／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午發生溢流，光復鄉市區湧入大量洪水泥流，災情慘重，截至今（24日）中午為止，已造成14死、18傷、上百人失聯，數字還可能進一步攀升。曾經擔任內政部長的水利專家李鴻源，受訪時沉重表示，這起災難確實很難避免。

▲曾任內政部長的水利專家李鴻源，說明接受內政部委託，對馬太鞍溪堰塞湖進行監測的始末。（圖／記者沈繼昌翻攝）



去年4月花蓮發生大地震後，馬太鞍溪上游已發生土石崩塌阻塞河道，今年7月薇帕颱風再帶來豪雨，便形成堰塞湖。李鴻源透露，內政部長劉世芳很早就親自聯繫，希望他能協助，於是他召集了台大、陽明交大等校的水利、土木、地質、水土保持的專家組成團隊，觀察堰塞湖的狀態並評估因應措施。

臺大土木系主任游景雲表示，堰塞湖成形後，政府與學術單位對資訊的掌握相當完整，包括架設水位計、CCTV監控系統等。但從7月份至今的二個月內，能否透過爆破、降挖、引流或抽水方式解除風險？他坦言，這些方式都曾評估，但一一遭遇技術限制。壩頂降挖至少需四到六個月工程期，爆破則可能引發側坡大規模崩塌，虹吸排水受限高度差無法發揮效果，加上施工機具難以進場，根本無法在颱風季前完成。「預先消災於無形，是不太可能的。」

李鴻源直言，這座堰塞湖的滿水位蓄水量高達9100萬立方公尺，相當於一座南化水庫，「這種量體根本不可能爆破、也幾乎無法用工程手段引流」，因此團隊選擇模擬潰壩後果、預先疏散為主因應策略。他指出，溢流可能發生的條件、流速與衝擊程度、洪災深度與範圍等數據，事發前就已經計算出來，並提供給內政部。正因如此，內政部才能夠根據模擬結果，預先疏散七、八千人。

李鴻源表示：「如果可以疏散更多人，或許傷亡會再降低。但實際上，要疏散七、八千人，已經很不容易了。」

▲ 臺大土木系主任游景雲。（圖／記者黃楷元攝）



游景雲也表示，「減災」是最佳甚至是唯一的選擇，也就是加強下游堤防、疏濬、預先疏散居民等。他也說明，目前壩體已被明顯切開，堰塞湖蓄水量已大幅下降，但仍需持續監控殘存水體與地質狀況，以防再爆發洪峰。

至於台灣是否還有其他潛藏的堰塞湖溢流甚至潰堤的風險，兩位專家皆表示，台灣山區地形特殊、颱風地震頻繁，「大大小小的堰塞湖幾乎天天在發生」，只是多數規模不大，或是很快被颱風沖毀，未造成重大災情。但馬太鞍堰塞湖是921草嶺湖之後，規模最大的案例，其「國家級災害」特性也促使政府與學界建立快速聯動機制。

李鴻源強調：「堰塞湖形成是不可避免的，要靠工程手段完全預防並不現實。真正能做的，就是監測、觀察、疏散，這是最務實、也是唯一有效的做法。」