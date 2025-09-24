知名連鎖瑜珈健身房「突關6分店」　會員錯愕氣炸：亞歷山大翻版？

▲全真瑜珈健身6分店突然暫停營業。（圖／翻攝Google Maps）



網搜小組／劉維榛報導

進軍台灣20年的連鎖健身房「全真瑜珈健身（TRUE YOGA FITNESS）」突宣布6間分店暫停營業，事實上，位在信義區的忠孝旗艦館6月才熄燈。對此，業者在粉專說明，因內部營運調整與人力安排仍在協調中，因此古亭、天母、中和、汐止、桃園和敦南館全數暫停營業。

來自新加坡連鎖健身房的「全真瑜珈健身（TRUE YOGA FITNESS）」突然於23日公告，古亭、天母、中和、汐止、桃園和敦南館共6間分店暫停營業，並指出因內部營運調整與人力安排仍在協調中，才做出暫停營業的決定，部分分店的營業時間也有做調整。

業者也強調，會加緊處理相關事宜，讓服務恢復正常，同時承諾會在最短時間內提供完整的後續說明與補償方案。

消息曝光後，不少會員錯愕怒轟，「後續說明是要退費嗎？什麼時候可以盡快告知？真的是很誇張，真的不是會員的問題啊」、「不公告退費，直接暫停營業，配套措施也沒有，單一會館會員是想直接不處理嗎」、「一個集團搞成這樣...亞歷山大翻版要來囉？」「我們是桃園館的會員，我真心不懂耶，政府無法可管嗎？健身房招人入會後，會員及客戶的權益可以這樣不被重視，今天晚上公告，明天就停業，還要會員等月底公告，我不懂耶，我每個月繳月費或年費，大家可以接受這種方式？」「又是亞歷山大的套路？」「我9/22才續約」、「太突然了吧」。