社會 社會焦點 保障人權

曾逃亡25天！捲台鹽綠能弊案陳啓昱600萬交保　南檢急提抗告

▲台鹽綠能涉弊案被告陳啓昱等人，獲台南地院裁定交保並限制居住。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽綠能涉弊案被告陳啓昱等人，獲台南地院裁定交保並限制居住。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鹽綠能弊案被告陳啓昱獲法院裁定交保，但檢方認為陳啓昱等3人涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押顯難進行審判與執行，已於24日提起抗告。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，24日檢察官已提出抗告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，24日檢察官已提出抗告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，被告陳啓昱等人涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，亦有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。檢察官不服法院准予停止羈押之裁定，已於24日依法提起抗告。

事實上，全案偵查期間，台南地院11月1日召開羈押庭，但陳啓昱並未到庭，台南地檢署拘提未果，台南地檢署4日發布通緝，陳啓昱逃亡25天後，在律師的陪同下，25日上午10時許在律師陪同下，向台南地檢署投案，檢察官偵訊後當庭逮捕他，並向台南地院聲押禁見獲准，陳遭收押至今。

▲台南地院刑一庭庭長馮君傑指出，前台鹽董事長陳啓昱等人交保、限制居住及須受科技監控。

▲台南地院刑一庭庭長馮君傑指出，前台鹽董事長陳啓昱等人交保、限制居住及須受科技監控。

台南地院刑一庭庭長馮君傑指出，告陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁等人違反證券交易法等案件，前經本院訊問後，認被告3人違反證券交易法之加重使公司為不利益交易、加重特別背信等罪嫌，犯罪嫌疑重大，被告陳啓昱有逃亡之事實，且被告3人均有逃亡及勾串共犯、證人之相當可能性，依刑事訴訟法裁定被告3人均自2025年2月27日起執行羈押，並禁止接見、通信；復於同年5月27日、同年7月27日先後延長羈押2月，均禁止接見、通信在案。

台南地院表示，因被告3人之羈押期間即將於9月26日屆滿，經本院訊問被告3人，並聽取檢察官、辯護人之意見後，認為被告3人所涉上開罪嫌，犯罪嫌疑重大，為法定本刑有期徒刑7年以上之重罪，有相當理由認為被告3人有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或串證之虞，原羈押原因仍然存在。然依本案審理情形，辯護人所聲請、偵查中未曾到庭證述之證人，幾已經本院傳喚到庭交互詰問完畢；偵查中已到庭具結之證人，則陸續經本院傳喚進行交互詰問中，而相關書證、電腦資料等非供述證據，於偵查中亦經搜索、扣押，就被告3人所涉前開犯罪之相關事證，已獲相當程度之保全。

合議庭九月二十二日審理後，裁定陳啓昱以新台幣600萬元交保，蘇坤煌與蘇俊仁則各以400萬元交保，3人同時限制住居於高雄市，並自停止羈押之日起限製出境、出海8個月，須接受科技監控。3人若未能依限具保，將自9月27日起延長羈押2個月，並禁止接見及通信。若順利交保，則不得與共同被告及尚未交互詰問之證人接觸，以確保審理公正。

涉及台鹽綠能公司經營舞弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌及業者蘇俊仁，因遭控圖利特定廠商並掏空資產，導致公司損失近４億元，先前遭裁定延押禁見。檢方起訴指出，陳啓昱在任內涉嫌違反《證券交易法》、《公司法》等罪，具體求刑14年並科罰金3億元；前台鹽綠能總經理蘇坤煌則求刑12年、併科罰金2億元；業者蘇俊仁因態度不佳，檢方請求從重量刑。

09/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／北檢想了9天不抗告　理由曝光

即／北檢想了9天不抗告　理由曝光

前民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇因京華城案，5日分別以7千萬、3千萬元金額交保，經北檢提出抗告，高院發回更裁。北院15日召開羈押庭後，維持交保裁定，北檢得知當晚隨即表示，將待收到裁定書後研議是否抗告。而抗告期限即將在25日截止，北檢研議9天後，今(24)日宣布不抗告，表示基於「促進訴訟」一貫立場，聚焦案件審判核心，尊重法院裁定，但強調只要一發現被告違反應遵守事項，將促請法院重新審酌羈押的必要性。

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

台南市勞工局攜手南檢強化移工防毒與職安宣導

台南市勞工局攜手南檢強化移工防毒與職安宣導

郭哲敏求交保　高院裁定延押2個月

郭哲敏求交保　高院裁定延押2個月

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

