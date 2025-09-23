替亡母做七才知「生前偷給弟弟3千萬」　女爆心寒！律師提2招

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在為亡母舉辦「做七」儀式時，意外發現母親生前陸續贈與弟弟3000萬元，自己卻未分得任何財產，讓她不禁心寒。對此，顏紘頤律師提出2方法，直言「雖然不一定有用，但還是可以努力看看。」

女網友在Threads表示，幫媽媽做七的時候，發現母親生前陸續給了弟弟3000萬元，自己卻沒有分得財產，讓她內心非常難過，無法接受媽媽重男輕女的偏心，「也因為是生前贈與，沒有主張特留分的餘地。」

對此，顏紘頤律師分析，女兒雖然無法直接要求返還特留分，但並非全然沒有爭取的空間，仍有兩個方法能試看看。其一，可查核母親在贈與時是否具備完整的意思能力，若證明當時意識不清，贈與行為就可能失效，類似於過去行天宮受捐案的翻盤案例。

其二，若母親贈與的理由屬於結婚、營業或分居等「特種贈與」範疇，則可主張這些金額應計入遺產，再自弟弟的應繼分中扣除，藉此爭取更多繼承份額。

顏紘頤強調，雖然不是每個個案都能適用，但當事人仍可透過法律途徑積極爭取，「媽媽偏心，但至少法律在某種程度上是公平的，自己的權利由自己努力。」

最後，他也提醒父母，五根手指頭不一樣長，難免對某些子女特別偏愛，但若偏心過於離譜，往往只會成為兄弟姊妹失和的根源。

