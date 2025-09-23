剴剴案二審首開庭　惡保母姊妹認「媒體影響國民法官」求輕判

記者吳銘峯／台北報導

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死，引發社會關注，一審台北地方法院國民法官將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳重判有期徒刑18年。案件上訴二審，高等法院23日首度開庭審理。劉氏姊妹針對案情全部上訴，並指出法院審理不公、國民法官受媒體影響等理由，請求法院輕判。

剴剴出生僅3個月時，就因生母單親無力撫養，請新北市社會局委託兒福聯盟媒介出養，等候出養期間由蕭姓保母照顧；但1個多月後生母失聯、出養程序中止，剴剴交給外婆接手照顧。

因外婆仍需照顧其他未成年孩子，因此在取得剴剴監護權後，還是委託兒福聯盟媒介出養剴剴，剴剴因此在2023年9月1日，轉由兒福聯盟配合的保母劉彩萱照顧。但當年底12月24日的平安夜凌晨，剴剴因為失去呼吸心跳被送到北市萬芳醫院急救，最後宣告不治。

由於剴剴全身瘦弱、遍體麟傷，牙齒還斷了4根，醫院通報重大虐童事件。警方介入調查後，劉彩萱謊稱剴剴是溢奶而死。但檢警不採信，隨後就搜索劉彩萱與同為保母的妹妹劉若琳住處，並將2人帶回，聲請羈押禁見獲准。

▲虐死剴剴的保母劉彩萱，一審遭重判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

經調查後，檢警發現，2姊妹聯手綑綁剴剴身體對折，以布巾包覆全身似木乃伊，更塞到床櫃縫隙或水桶裡，命剴剴全天戴口罩甚至遮住雙眼，外加打腳底、掐耳朵。此外，剴剴1天只吃1餐，在廁所裡被餵食剩菜、鍋巴打成的泥，當時照料劉家老爺子的外籍看護Mira，見過剴剴用的紙碗爬著蟑螂，且冷天洗冷水澡尖叫發抖、全身只穿1條尿布以軍人稍息姿勢罰站，1天2次、每次2、3個小時不敢動，劉氏姊妹在旁滑手機、看電視。案經檢方偵查終結後，依照「成年人凌虐兒童致死」等罪提起公訴。一審由台北地院國民法官審理。國民法官最後認定2姊妹有罪，姊姊劉彩萱重判無期徒刑，妹妹劉若琳也重判有期徒刑18年。案件上訴第二審。

高等法院23日首度開庭審理，檢方針對劉若琳僅判刑18年上訴，檢方指出，劉若琳在本案中積極參與凌虐，雖然她並非實際上與兒福有簽約的照顧保母，但檢方認為她應該有義務防止犯行發生，屬於不作為犯，也應該要重判。

至於劉氏姊妹也上訴，2人認為，當時審判長指揮訴訟流程，明顯不利於辯方，未盡訴訟照顧義務；此外，也認為媒體報導太過誇張，影響國民法官的判斷；也爭執一審的鑑定人不夠公正，因此提出上訴，要求重新調查事實，並予以重新量刑。

此外，法官也詢問雙方是否願意進行修復式司法。雖然劉彩萱願意，但劉若琳仍堅稱無罪，因此剴剴外婆委任律師強調，修復式司法必須被告認罪才可以，因此在被告不認罪的狀況，無法進行；外婆也沒有意願。高院最後諭知全案候核辦。

▼剴剴案保母劉若琳，一審也遭重判18年。（圖／記者吳銘峯攝）