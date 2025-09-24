　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

秋分到！　4生肖大豐收

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲屬羊者溫和善良的性格，在這段太陽天秤的影響下，將會成為職場上的利器。（示意圖）

記者陳俊宏／台北報導

24節氣迎來「秋分」，塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「兔、羊、馬、狗」迎來收穫季節，像屬馬者「魅力提升，人脈大開」，而屬羊者「合作順利，事半功倍」。

艾菲爾老師在臉書說，當太陽進入象徵和諧、平衡與人際關係的天秤座，並與秋分節氣同步，這股能量為我們的生活帶來了完美的平衡契機；秋分是白天與黑夜等長的時刻，也代表著萬物從生長走向收穫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖兔：和解交流，情感圓滿

在太陽進入天秤座的影響下，運勢將聚焦於和解交流，情感圓滿，你們天生情感細膩，但有時會因不擅長表達而與人產生誤會。

這段時間天秤座的能量，將賦予你們溝通的智慧與勇氣，可能會發現與家人或伴侶之間過去的冷戰或小摩擦，突然有了和解的契機，一個真誠的道歉、一次深入的對話，就能讓彼此的心結解開。

這份和諧不僅限於親密關係，也適用於友情，你可能會重新聯繫一位久未見面的朋友，並找回當初的默契。情感世界將會變得更加圓滿，讓你感到心靈上的富足。

生肖羊：合作順利，事半功倍

你們溫和善良的性格，在這段太陽天秤的影響下，將會成為職場上的利器，運勢聚焦於合作順利，事半功倍。

你們天生是最佳的協調者，懂得傾聽不同的意見，並在團隊中找到平衡點。這段時間可能會被賦予一個需要多人協作的專案，而你們的這種協調能力將會發揮得淋漓盡致。

你們能夠巧妙化解團隊中的衝突，讓每個人都感到被尊重，從而激發出最大的潛力。這份和諧的合作氛圍，將會讓你們的專案進度超前，並贏得同事與上司的讚賞，在事業上收穫滿滿。

生肖馬：魅力提升，人脈大開

你們熱情、活潑，而在太陽天秤的影響下，魅力將會得到極大提升，讓運勢聚焦於魅力提升，人脈大開。

這段時間社交能力將會達到一個新的高峰，在任何社交場合都將是受歡迎的焦點，能夠輕鬆與不同背景的人建立連結，這種魅力不僅來自於你們的口才，更來自於對他人的真誠與關心。

你們可能會因此結識一些對未來有幫助的貴人，或是拓展一個全新的社交圈子，人脈將會成為最寶貴的資產，帶來更多的機會與可能。

生肖狗：內心平靜，尋找平衡

你們忠誠、務實，但有時會因為責任感太重而感到身心俱疲，在太陽天秤的影響下，將迎來內心平靜，尋找平衡的契機。

這段時間你們會開始重新審視自己的生活，思考工作與個人生活之間的平衡，可能會發現過去為了工作，而忽略了家人或自己的興趣，而現在是時候做出調整了。

你們適合放慢腳步，給自己一些獨處的時間，去思考自己真正想要的是什麼，可以透過冥想、瑜伽或只是簡單的散步，來讓自己的內心感到平靜。當找到內在的平衡時，整體運勢也將會隨之提升，感到更加踏實與快樂。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

【自強號撞損畫面曝】400人受困 台鐵展開接駁

生活熱門新聞

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

早預告堰塞湖溢流「為何不跑？」　一票搖頭

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！

486先生表態「不會捐款花蓮」　開罵卓榮泰

超市超商「1類型飲品」　一喝回不去被掃光！全場哀號

他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　兒痛哭：不想讓我被淹死

光復鄉急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光！他嚇醒

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

秋分到！　4生肖大豐收

她喊「普發1萬元全捐花蓮！」全場炸鍋

「歸功這群人」長輩逃過一劫！傷亡恐怕更多人

即／花東再迎「大雷雨」　豪雨最新警戒區域曝

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」

更多熱門

相關新聞

「秋分」4大黑馬生肖正逆襲

「秋分」4大黑馬生肖正逆襲

今（9／23）在樺加沙強颱肆虐下，節氣正式進入秋分。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有4大黑馬生肖正逆風而起，將在2025下半年為自己進行翻身戰拼命。

今「秋分」4生肖得避災　4禁忌一次看

今「秋分」4生肖得避災　4禁忌一次看

今秋分！2大招財法曝光　2生肖財運爆棚

今秋分！2大招財法曝光　2生肖財運爆棚

明天秋分！喝水開運　4生肖注意身體

明天秋分！喝水開運　4生肖注意身體

秋分來了！命理師曝「3開運妙招

秋分來了！命理師曝「3開運妙招

關鍵字：

秋分艾菲爾老師

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面