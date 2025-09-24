秋分到！　4生肖大豐收

▲屬羊者溫和善良的性格，在這段太陽天秤的影響下，將會成為職場上的利器。（示意圖）



記者陳俊宏／台北報導

24節氣迎來「秋分」，塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「兔、羊、馬、狗」迎來收穫季節，像屬馬者「魅力提升，人脈大開」，而屬羊者「合作順利，事半功倍」。

艾菲爾老師在臉書說，當太陽進入象徵和諧、平衡與人際關係的天秤座，並與秋分節氣同步，這股能量為我們的生活帶來了完美的平衡契機；秋分是白天與黑夜等長的時刻，也代表著萬物從生長走向收穫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖兔：和解交流，情感圓滿

在太陽進入天秤座的影響下，運勢將聚焦於和解交流，情感圓滿，你們天生情感細膩，但有時會因不擅長表達而與人產生誤會。

這段時間天秤座的能量，將賦予你們溝通的智慧與勇氣，可能會發現與家人或伴侶之間過去的冷戰或小摩擦，突然有了和解的契機，一個真誠的道歉、一次深入的對話，就能讓彼此的心結解開。

這份和諧不僅限於親密關係，也適用於友情，你可能會重新聯繫一位久未見面的朋友，並找回當初的默契。情感世界將會變得更加圓滿，讓你感到心靈上的富足。

生肖羊：合作順利，事半功倍

你們溫和善良的性格，在這段太陽天秤的影響下，將會成為職場上的利器，運勢聚焦於合作順利，事半功倍。

你們天生是最佳的協調者，懂得傾聽不同的意見，並在團隊中找到平衡點。這段時間可能會被賦予一個需要多人協作的專案，而你們的這種協調能力將會發揮得淋漓盡致。

你們能夠巧妙化解團隊中的衝突，讓每個人都感到被尊重，從而激發出最大的潛力。這份和諧的合作氛圍，將會讓你們的專案進度超前，並贏得同事與上司的讚賞，在事業上收穫滿滿。

生肖馬：魅力提升，人脈大開

你們熱情、活潑，而在太陽天秤的影響下，魅力將會得到極大提升，讓運勢聚焦於魅力提升，人脈大開。

這段時間社交能力將會達到一個新的高峰，在任何社交場合都將是受歡迎的焦點，能夠輕鬆與不同背景的人建立連結，這種魅力不僅來自於你們的口才，更來自於對他人的真誠與關心。

你們可能會因此結識一些對未來有幫助的貴人，或是拓展一個全新的社交圈子，人脈將會成為最寶貴的資產，帶來更多的機會與可能。

生肖狗：內心平靜，尋找平衡

你們忠誠、務實，但有時會因為責任感太重而感到身心俱疲，在太陽天秤的影響下，將迎來內心平靜，尋找平衡的契機。

這段時間你們會開始重新審視自己的生活，思考工作與個人生活之間的平衡，可能會發現過去為了工作，而忽略了家人或自己的興趣，而現在是時候做出調整了。

你們適合放慢腳步，給自己一些獨處的時間，去思考自己真正想要的是什麼，可以透過冥想、瑜伽或只是簡單的散步，來讓自己的內心感到平靜。當找到內在的平衡時，整體運勢也將會隨之提升，感到更加踏實與快樂。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。