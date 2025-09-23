　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「秋分」4大黑馬生肖正逆襲　2025最後翻身戰開打

文／命理老師 邱彥龍

今（9／23）在樺加沙強颱肆虐下，節氣正式進入秋分。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有4大黑馬生肖正逆風而起，將在2025下半年為自己進行翻身戰拼命。第一名是屬兔的朋友，人氣跟財氣都很旺、第二名是屬虎的朋友，轟轟烈烈的愛情也有助於事業突破、第三名是屬馬的朋友，職場上會有貴人提拔、第四名是屬蛇的朋友，有升官發財機會。

▲秋分時節 。（圖／AI）

▲秋分節氣。（示意圖／Reve AI製圖）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（9／23～10／8）12生肖運勢：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top12 ： 鼠

屬鼠的朋友這段時間會有考驗與磨練，長期的承諾會被拉出來檢視，雖然你會把工作責任完成，也訂定好目標前進，但仍要注意不要讓身心過勞，別讓工作或責任壓垮你，適當休息與情緒釋放很是關鍵，建議做健康檢查，了解身體健康狀況，事先做些預防。

Top11 ： 雞

屬雞的朋友這段時間有創傷要面對，雖然內心暗暗自己修復，試圖重生，但也不要急於強裝過關或好強表現沒事，反而說出來才是真正的化解。另外，做事不要太衝動，否則會造成誤解，或招致相互對抗，離開舊關係跟舊事業模式，才有開創新局的機會。

Top10 ： 猴

屬猴的朋友這段時間不要太愛與人比較，也千萬不要跟人有借貸關係，在合夥方面要小心合約，財庫容易有破洞。還有人際關係上容易有背叛或者被拖延與阻礙的情況發生，保守理財為宜，切莫太冒險。

Top9 ： 龍

屬龍的朋友這段時間容易過度自責與過度挑剔，想把事情做到最好，反而焦慮過頭，看看哪裡需要修正改進之外，也要記得好好愛自己，有機會多祈福、禱告，能對事業與學習有所幫助，也會有貴人相助。

Top8 ： 羊

屬羊的朋友這段時間缺乏安全感，容易因焦慮而分心，雜亂的資訊會把自身的風險拉高，因而造成損失。別說太多，容易招來反面的回饋，講話說重點，會比話題多更可靠，這段時間建議先不要進行契約談判，容易無效溝通。

Top7 ： 牛

屬牛的朋友這段時間雖然不是最耀眼的時刻，但能讓你學到許多的新知，建議多旅行或多思考，可以讓你思維提升並重整目標與方向，也不要過於亂衝或輕信『機會』的外表，一切都需要做好功課再考慮投入，你的選擇會有很多，但要挑一條長線走才算聰明。

▲屬狗朋友小心自我內耗。（示意圖／Unsplash）

Top6 ： 狗

屬狗的朋友這段時間會有業力與責任感的壓力，避免過度敏感與逃避，你的情緒與夢境可能特別強烈，反倒造成不健康的內耗與沉溺，要設好界線，練習分辨什麼是自己的情緒、什麼是被環境帶入影響，一切要回歸實際行動才是關鍵。正視自我的責任與遵守紀律，將會翻轉命運，迎來美好的新契機。

Top5 ： 豬

屬豬的朋友這段時間容易招到小人陷害或被人誤解孤立，需要重塑人設與社群影響力，理念會被挑戰或者升級，你有潛力成為變革者，但也別標新立異過頭招來對立與批評，要有穩定的價值觀當作根基，才能站穩腳步。

Top4 ： 蛇

屬蛇的朋友這段時間有升官發財的機會，人氣很旺，把握曝光機會，也能擁有粉絲，要保持真誠的自我，也不要被舞台束縛掩蓋了真實的自己，不需要靠演很大來表現，不然只是曇花一現，切記收斂自戀，也不要總是以自我為中心，謙虛有禮將吸引眾多的貴人相助；單身者容易有戀情的開展。

Top3 ： 馬

屬馬的朋友這段時間好好經營家庭與情感關係，會是你心靈能量的港灣，同時也會為你帶來財運、守護好事業與家庭。建議長期投資或創業，修心是得運的關鍵，職場容易遇到貴人提拔，並且給予資源，但也別被家庭期望束縛或受到家人情緒勒索讓自己動彈不得。

Top2 ： 虎

屬虎的朋友這段時間容易有轟轟烈烈的愛情，意志會特別堅定，潛能被激發，很適合主動追愛或掌權，這股能量用在事業突破上、強化身體鍛鍊或面對情感上都是很好的方向，但如果情緒的波動過大，控制慾與佔有慾過強，掌控不良的話會反噬自己或傷到他人，要特別注意。

Top1 ：兔

屬兔的朋友這段時間是能見度極高的一段時期，敢於展現自我，事業上就會有突破，好好活絡人際關係，會讓你的人氣跟財氣暴漲，合作邀約頻繁，記得主動積極的提案，多參加公開場合的活動。更新形象有助於轉運，千萬不要猶豫不決，錯過機會。

▲秋分是一個將事情做了結、收拾殘局的時節。（示意圖／pexels）

秋分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，下半年詐騙集團會依舊猖狂，要守好自身荷包，別被催眠了；雖然軍警會加強力度，打擊犯罪與恐怖攻擊，但也要小心有火拼現象；性病傳染嚴重，還有許多莫名的無形病跟業障病，多祈福懺悔能解決問題。另外，秋分星相也顯示，陸海空交通意外不發生則已，一發生就很嚴重，遇到血光的人也比較多，建議替自己先買好保險；還有，遇到情緒不穩的人或性騷擾、性變態，記得閃遠一點

邱彥龍老師分析，秋分期間這16天有2個天文現象在影響世界，首先是9月23日至10月9 日，火星、水星刑冥王星，因此在溝通、行為表達上，容易上火或淪於衝動，要小心口舌是非與敵對狀況，嚴重者甚至會犯官符有勞獄之災；另外，10月3日至10月7日金星合凶星計都，感情、工作、事業容易被中斷與分離，剛好是一個將事情做了結、收拾殘局的時節，一切的斷捨離都可能發生，給自己新的開始，何嘗不是一件好事。

邱彥龍老師也提供了【秋分轉運三法】供大家參考

1. 晨光三氣法：每日辰時7：30－9：00之間，面向西北深呼吸三次，手持白水晶或珍珠墜飾，默念：「我在清明，於混亂中做出正確選擇。」

2. 足浴洩濁法：精油選用雪松精油（2滴），加死海鹽與薑片，腳邊擺放黑曜石或白瑪瑙，排除疲累跟雜氣。

3. 秋分清結能量法：

9月25日（丁酉日） 適合整理情緒，劃分人際界線。
10月01日（癸卯日），適合進帳、調整內容策略。
10月07日（己酉日），適合談價格、定案、送出報價。

另外，上升星座、太陽星座或月亮星座落在雙魚、處女、水瓶、金牛、雙子、牡羊、射手、天蠍跟天秤等9個星座者，不但擁有相對的幸運，也有解決問題的能力。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

「花蓮溪不是吃素的」光復鄉被沖毀！　專家揭2歷史線索

為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」照曝光

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

光復鄉祖孫3人受困餓整晚！　網友求援：淤泥高達1公尺

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

男用女名字買車　律師揭下場：這種可憐的前女友們太多了

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

「花蓮溪不是吃素的」光復鄉被沖毀！　專家揭2歷史線索

為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」照曝光

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

光復鄉祖孫3人受困餓整晚！　網友求援：淤泥高達1公尺

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

男用女名字買車　律師揭下場：這種可憐的前女友們太多了

樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝！重創菲律賓　台港災情不斷

快訊／樹林鐵皮工廠大火「一家三口」失聯！　3具遺體尋獲了

快訊／台積電又升天！漲15元衝1355　台股漲逾146點刷26394點新高

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

周年慶優惠開搶！Klook全球樂園買1送1　台灣虎航全航線最低111元

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

【雨夜驚魂】媽媽騎車載10歲兒！ 自撞分隔島人車噴飛

生活熱門新聞

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

超市超商「1類型飲品」　一喝回不去被掃光！全場哀號

光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓受困長者多罹難

大雷雨整夜不停　「準博羅伊」最新路徑

台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看

這款水果能改善睡眠！入睡時間縮短35％

鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓

快訊／雨區擴大！　11縣市豪大雨特報

公館圓環「2個月後見真章」　Cheap喊2情況會道歉！

為何不先炸抽堰塞湖？　內行解答

快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

更多熱門

相關新聞

9月23日星座運勢／天蠍座告白脫單

9月23日星座運勢／天蠍座告白脫單

小孟老師每日星座運勢解析，9月23日如下：

今「秋分」4生肖得避災　4禁忌一次看

今「秋分」4生肖得避災　4禁忌一次看

今秋分！2大招財法曝光　2生肖財運爆棚

今秋分！2大招財法曝光　2生肖財運爆棚

12星座一周運勢9／22-9/28

12星座一周運勢9／22-9/28

秋分來了！命理師曝「3開運妙招

秋分來了！命理師曝「3開運妙招

關鍵字：

邱彥龍運勢生肖節氣秋分

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面