氣泡水9元！泡麵、民生品「買1送1」　超商連續6天優惠懶人包

▲全家連續6天多項商品買1送1或兩件更省。（圖／記者廖婕妤攝）

記者林育綾／綜合報導

即將迎來教師節連假，全家便利商店今（24日）起至29日，連續6天推出多項商品「買1送1」或「兩件更省」，包括泡麵、飲料、零食等；萊爾富9月24日至29日也有「限時殺」多項商品買1送1；美廉社APP推出「心樸EX強氣泡水」超瘋價一瓶只要9元。

★全家

全家9月24日至9月29日推出「會員限定」優惠，Let's Café經典美式、拿鐵大杯任選「2杯89元」，大杯燕麥拿鐵「2杯99元」，Let's Tea 芭樂檸檬綠「第2杯10元」。

泡麵有農心辛拉麵、味味A黑蒜臀骨湯麵、十全葡萄醋飲及蘋果醋飲、盛香珍大甲芋頭薄燒「買1送1」；桂格Oat Ya高纖燕麥奶、青箭口香糖「加10元多一件」；哈根達斯雪糕「買2送2」、Niseko牛奶巧酥幸福杯「加10元多一件」。

生活用品有吉伊卡哇限定包裝「得意臻柔韌抽取衛生紙」原價199元，單件特價65元。

▼全家9月24日至9月29日會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

萊爾富9月24日至29日推出「限時殺」優惠，金車漢寶紅燒牛肉風味杯麵、農心爽口海鮮味烏龍麵皆享「買1送1」，Acecook逸品杯麵「第二件10元」。

「青梅之家」日式無籽梅干、哈瑞寶鈕扣Q軟糖「買1送1」。飲品優惠包含樂法咖啡「第二件10元」。

生活用品有女性生理用品，蘇菲指定品項原價99元，優惠期間「任選3件特價139元」。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★美廉社

美廉社每周四上午9點在APP隨買隨取推出限時搶，9月25日將推出「心樸EX強氣泡水」（500ml），超瘋價一瓶只要9元。

▼美廉社氣泡水9元。（圖／業者提供）