生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網路詐騙別再信！北市府整合查核資源　全民練就識詐眼

網路詐騙別再信！北市府整合查核資源 全民練就識詐眼（圖／翻攝台北市數位好幫手臉書）

▲詐騙手法百百種，臺北市政府提醒民眾保持警覺，避免掉入陷阱。（圖／翻攝台北市數位好幫手臉書）

生活中心／綜合報導

你是否曾收到「市府發錢」或「快分享救人一命」的LINE簡訊？在資訊爆炸的時代，假訊息的傳播速度往往比病毒更快，稍有不慎就可能受騙。警覺到這股風險，臺北市政府主動出擊，從宣導、查核到司法合作全面著手，並提醒民眾善用五大查核平台與警政資源，透過線上平台、社群澄清與識詐教學等方式，引領大家一步步破解網路騙局，不成為假訊息的受害者，守護市民的資訊安全。

查核資源一次看！5大平台助攻識破假訊息
收到訊息不確定是真是假？別擔心，臺北市政府早就準備好「防詐工具箱」，臺北市府警察局的「防制詐騙專區」出了國內5大事實查核平台，包括：
台灣事實查核中心（TFC）：專業查核重大新聞、政治謠言。
MyGoPen：專門破解網路流言，尤其是長輩圖或群組常見謠言。
LINE訊息查證：直接把訊息傳給官方帳號，立即獲得查證結果。
Cofacts真的假的：結合社群力量，讓網友一起協作揪出假消息。
趨勢科技防詐達人：查網址超強，專門對付詐騙連結和釣魚網站，是點擊連結前的必備工具。

遇到可疑訊息時，多利用查核平台比對，只要複製貼上，就能立刻查證，協助判別各種網路謠言、釣魚連結與詐騙手法，降低誤信或受害的風險。現在就把這些網站加入我的最愛，作為個人的即時偵探工具，隨時過濾真偽。

從查證到澄清！市府即時發聲打擊謠言
除了整合資源，協助民眾更方便地找到專業的查核管道，臺北市政府也以身作則，在官方網站設立「即時新聞澄清專區」，針對熱門謠言、網路誤傳資訊迅速發聲，當有不實謠言冒用市府名義散布時，第一時間立即透過新聞稿、公報或社群發布澄清，例如曾有假冒市府公告的詐騙簡訊流傳，市府立刻發出嚴正聲明，並同步啟動法律追訴程序，有效阻止錯誤資訊擴散。

為了遏止假訊息傳播對社會造成危害，市府也與檢警司法機關保持密切合作，從源頭打擊謠言，依法追查惡意製造與散布假訊息者，對潛在不法行為形成強而有力的嚇阻，從根本上保障市民權益，也捍衛市府的公信力。

全民識詐再升級！「打詐6不」建立防詐體質
除了在日常生活中保持警覺，不成為詐騙目標，強化自身的防詐、識詐能力更是關鍵。臺北市政府警察局官網「犯罪預防宣導專區」經常發布最新的詐騙手法和預防資訊，包含許多關於辨識假訊息和避免受騙的技巧，也提醒民眾謹記「打詐6不」口訣：
．要求先匯款的，不要給
．臉書沒藍勾勾，不要點
．網路交友借錢，不要信
．穩賺不賠群組，不要加
．收到不明簡訊，不要理
．要求給個資的，不洩漏

網路詐騙別再信！北市府整合查核資源 全民練就識詐眼（圖／翻攝台北市數位好幫手臉書）

▲▼臺北市政府於官方網站設立「打詐宣導專區」。（圖／翻攝自臺北市政府官網）

透過這些簡單的防詐原則，可以幫助自己輕鬆建立防詐體質，不讓詐騙集團有機可乘之外，市府也整理出辨識假訊息的7招實用技巧，提升個人的資訊識讀力、冷靜判斷，不被假訊息牽著走。
1、看格式：如果訊息裡錯字連篇、排版怪怪的，就要提高警覺。
2、看圖片：照片或影片可能被移花接木，先檢查來源。
3、看日期：有些假訊息是舊聞翻炒，時間不對就可疑。
4、看來源：沒有可信的單位或數據佐證，就別輕信。
5、比交叉：多查幾個可靠媒體的報導，避免只聽單一說法。
6、用工具：如LINE訊息查證、趨勢科技防詐達人，都能幫忙快速查真假。
7、別亂傳：在沒有確認真實性前，千萬別急著轉傳，避免成為謠言幫兇。

一起練功防詐！上網查證，假訊息不再害人
假訊息就像網路世界的病毒，只要轉傳一次，就可能害人受騙、失去信任。臺北市政府不只建立資訊查核資源，更透過持續宣導、司法合作與市民教育，打造資訊安全防線。守護你我與家人，從「不亂傳」開始，善用事實查核平台，就能練就識詐超能力！


 

09/23 全台詐欺最新數據

453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

假訊息事實查核防詐詐騙網路詐騙台北市防制詐騙謠言識詐打詐6不識讀亂傳

