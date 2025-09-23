吃這款水果竟能改善睡眠品質！入睡所需時間縮短35％

▲韋恩分享，根據台北醫學大學研究團隊所發表的研究，奇異果能夠幫助改善睡眠品質。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

食安專家韋恩在臉書分享，台北醫學大學研究團隊於國際期刊發表研究指出，奇異果竟能幫助改善睡眠品質。這項發現讓人意外，毛茸茸的水果除了營養價值，還能在「快速入睡、延長睡眠、減少夜醒」等方面發揮功效。

韋恩表示，這項研究針對有睡眠困擾的成年人，進行為期四週的實驗。受試者在睡前一小時食用兩顆奇異果，結果顯示入睡時間平均縮短35％，總睡眠時數增加13％，夜間醒來的次數也明顯下降。研究團隊強調，這樣的效果來自奇異果中的多種營養素。

其中，血清素被認為是關鍵。血清素能穩定情緒，夜晚則轉化為褪黑激素，促進自然困倦感。奇異果也含有豐富維他命C與多酚等抗氧化物質，有助減少慢性發炎與壓力，進一步調整自律神經，使睡眠更安穩。

韋恩也指出，奇異果熱量低、纖維多，對腸胃相對友善，晚上食用不易造成負擔，對於想改善睡眠的人來說是一項天然選擇。

韋恩還說，不僅台灣有相關研究，英國與愛爾蘭的團隊同樣發現類似效果。在針對15位健康菁英運動員的實驗中，睡前吃兩顆奇異果者，睡眠品質和時間均提升，夜醒次數減少，連疲勞感也有所下降，顯示這項發現具跨族群的普遍性。