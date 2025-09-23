蕭美琴：台美產業互補、美商加碼投資　互信關係對未來更具信心

▲副總統蕭美琴出席「2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇」。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和、陳家祥／台北報導

在美國總統川普今年推出對等關稅政策，對世界各國帶來衝擊挑戰之際，《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦的「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」今天（23日）登場。副總統蕭美琴在致詞時表示，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近，即便面臨全球關稅挑戰，團隊依然持續對話爭取有利條件；她強調，台美產業具高度互補性，美商加碼在台投資，相信互信關係讓我們對未來更具信心。

《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇，匯聚產官學重量級嘉賓，由數位媒體龍頭《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦，展現對經濟發展的高度關注，政府層級也展現對台商的支持與重視，副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中都親臨現場致詞，彰顯台灣企業在國際舞台的重要地位。

蕭美琴在致詞中，向所有在海外打拼的台灣企業致上最高敬意。她說，踏出台灣在海外開創事業並不容易，這幾年國際經貿局勢風雲變化，不論是地緣政治的風險，還是太平洋彼岸有美國的關稅挑戰，在台灣海峽的對岸，又有產能過剩、低價競爭的諸多挑戰。不過，她認為，這些變局雖然為大家帶來不小影響，但也從中看見轉型與重新佈局的機會。

其中，在國際合作方面，蕭美琴說，「台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近，即便面臨全球關稅的挑戰，但談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件」。她認為，台美產業具有高度的互補性，而台灣企業在美國的供應鏈中，也扮演著關鍵的角色，同時許多美商也加碼佈局台灣、在台灣投資，相信這樣的互信關係也讓我們對未來更具信心。

除了美國之外，蕭美琴也提到，台灣也積極推動歐洲、日本、東南亞等南向國家的合作，透過台商在當地建立的堅實力量，台灣的供應鏈就能夠更具韌性，也能展現靈活創新的價值。

蕭美琴強調，在全球供應鏈上，台灣不斷以小搏大，這也是台灣的特色，「靈活、創新，走出自己的影響力，我們每一項產業都是台灣連結世界的重要橋樑」。

