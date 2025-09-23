　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸統戰部長李干杰當選「統促會」新職：厚植反獨促統民意基礎

▲▼李干杰。（圖／翻攝看看新聞）

▲李干杰。（圖／翻攝看看新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

今年3月底由中共中央組織部轉為執掌統戰部的李干杰，近日當選大陸「中國和平統一促進會」（簡稱統促會）執行副會長，他表示，要深化兩岸交往交流，促進兩岸同胞走親走近，「厚植反獨促統民意基礎」，並「對外講好統一故事」，廣泛爭取國際社會理解支持。

公開資料顯示，統促會具有大陸半官方背景，是受統戰部控制、宣稱支持中國統一的組織團體，於1988年9月在北京成立，在多個國家設有分會，作為大陸政府統戰海外華人「維護統一」的代理機構之一。

新華社報導，統促會十屆三次常務理事會會議22日在北京召開，中共中央政治局委員、中央統戰部部長李干杰當選統促會執行副會長並講話。

李干杰表示，十屆一次理事大會以來，統促會廣泛團結凝聚港澳台海外愛國友好力量，堅決反對各種分裂行徑，堅定維護國家利益，致力於促進祖國統一，各項工作取得新進展。

談及未來工作方向，李干杰說，統促會要全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握反「獨」促統正確方向，不斷夯實共同思想政治基礎。要增強鬥爭精神，提高鬥爭本領，團結海內外中華兒女一道堅決維護國家主權和領土完整。

李干杰還強調，要深化兩岸交往交流，促進兩岸同胞走親走近，鑄牢中華民族共同體意識，厚植反「獨」促統民意基礎；要對外講好統一故事，廣泛爭取國際社會理解支持，營造有利外部環境。

據報導，統促會副會長蔡達峰主持會議，會議審議並通過了統促會常務理事會工作報告及有關人事事項。

▼統促會召開十屆三次常務理事會會議。（圖／翻攝「統戰新語」微信公眾號）

▲▼中國和平統一促進會召開十屆三次常務理事會會議。（圖／翻攝「統戰新語」微信公眾號）

中共中央傳出有高層人事調整，港媒報導，統戰部部長石泰峰改任組織部部長，原組織部部長李干杰則執掌統戰部。值得注意的是，這是中共中央兩大職能部門罕見對調一把手，兩人都是中央政治局委員、中央書記處書記。

