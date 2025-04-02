中共高層傳異動　組織部統戰部部長罕見對調職務

▲石泰峰（左）、李干杰。（圖／翻攝蒙古日報、看看新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

中共中央傳出有高層人事調整，港媒報導，統戰部部長石泰峰改任組織部部長，原組織部部長李干杰則執掌統戰部。值得注意的是，這是中共中央兩大職能部門罕見對調一把手，兩人都是中央政治局委員、中央書記處書記。

香港《星島日報》今（2）日報導，中共中央政治局前天召開會議，由總書記習近平主持，會議拍板通過中央組織部和中央統戰部的部長對調。

報導引述消息稱，雖然黨內一直都有幹部交流，但如此高級別的領導對調相當罕見，不少人士都感到訝異。

中央組織部、中央宣傳部、中央統戰部是中共中央三大職能部門。中央組織部主管組織和人事管理工作，部長相當於古代的「吏部尚書」，負責高級幹部的考核和升遷工作，一向被視為最具實權。

▼中共中央組織部。（圖／翻攝百度百科）

中央統戰部是中共中央主管統一戰線工作的職能部門，主要工作對象是黨外人士的代表人物，包括港澳台人士、宗教人士、民營經濟人士等。

2018年，中央統戰部「吞併」了大陸國務院僑務辦公室，還有國家民族事務委員會和國家宗教局，權力和地位大增，石泰峰身兼政治局委員、中央書記處書記，也成為首位與中組部部長、中宣部部長平起平坐的中央統戰部部長。

據報導，68歲的石泰峰是山西人，北京大學法律系研究生畢業，曾執教中共中央黨校長達25年，官至副校長。2007至2012年，習近平兼任中央黨校校長期間，石是其副手。

▼中共中央統戰部。（圖／翻攝「統戰新語」微信公眾號）

石泰峰後來擔任江蘇蘇州市委書記、江蘇省省長、寧夏回族自治區黨委書記、內蒙古自治區黨委書記、中國社科院院長，在二十大晉身政治局並執掌統戰部，具有豐富的黨務經驗；他同時也是大陸全國政協第一副主席。

改任中央統戰部部長的李干杰是湖南人，畢業於北京清華大學，是一位核專家，長期在大陸國家環境保護部工作，曾任副部長兼國家核安全局局長，2016年擔任河北省委副書記，一年後擔任環保部部長，機構重組之後改任生態環境部部長，再空降山東擔任省長、省委書記，二十大晉身政治局並執掌中組部。