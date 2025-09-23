「這輩子堅持不投資」一票人吐真實原因！過來人：夠花了

▲原PO透露，幾位友人怕賠錢，堅持不投資理財。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一生不投資的人還存在嗎？」一名男網友表示，身邊不少朋友堅持完全不投資，理由一致就是「不懂就不碰」、「怕賠錢會心痛」，甚至連副業都沒有，僅靠著一份普通薪水慢慢存錢，對他們來說「錢不會賠掉」才是最安心的理財方式。網友也實際舉例，友人年薪400萬，不投資就是不想承擔風險。

一名男網友在Dcard好奇發問「一生中都不碰投資的人還存在嗎？」他表示，身邊不少朋友堅持完全不投資，理由幾乎一致，就是「不接觸自己不懂的東西」、「風險大怕賠錢」、「怕賠掉自己辛苦賺的錢，會心痛」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還說，這些理財超保守派的友人們，也完全沒有副業，就是靠著一份普通薪水過日子，「他們也是覺得沒關係，至少慢慢存不怕錢會賠掉，對他們來說這才是最安心的理財方式」。

對此，原PO感到納悶直言，這年代投資理財已經是全民運動的情況下，真的還有其他人也是屬於「完全不投資」的嗎？而背後原因，是否他們本身是包租公，還是薪水很高呢？

底下網友熱議，「我！錢全部存在各銀行高利活存，家裡負債沒有支援...說真的我不投資也沒礙到誰吧？大學畢業到現在我專心工作，10幾年也不知不覺存到千萬了啊，就算可能還要工作20幾年，到時我也才50幾歲又沒有小孩，還不夠花嗎」、「不懂的東西不要碰很合理啊，忙碌一生也是一種活法，沒有誰比誰高尚」、「我啊，因為我沒有想活很久，所以資產有沒有累積很多，對我來說不是很重要」、「有耶，身邊還不少，我覺得一旦開始投資會很後悔...沒有趁早開始，少賺很多錢，但他們開心就好」、「不投資還好，身邊有朋友是有卡債的」。

也有網友分享身邊實例，「同事不買房、沒投資，只放定存、保險，他30多歲而已，但年薪有400萬，家裡有房在板橋，沒什麼風險想承擔的」、「我朋友，還不碰信用卡（怕被盜刷），不碰網路銀行（怕被偷資料，怕倒閉）」、「我鄰居整天游手好閒，完全不投資，跟我說他老爸做砂石的」。