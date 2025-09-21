存1000萬「一度剩3位數」原因曝　她崩潰：眼前一片黑！全場吵翻

▲原PO感嘆，千萬存款婚後秒見底。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「1000萬瞬間消失術！」一名女網友靠主副業存到1000萬，婚後卻因買房頭期、裝潢、婚宴蜜月及醫療手術等龐大支出，戶頭一度僅剩3位數，直呼「眼前一片黑」。她感嘆台灣生存成本高，文章曝光後引發熱議，有人認為錢只是變成資產與快樂，也有人酸「這些開銷不是生存必須」。

一名女網友在Dcard感嘆，前年靠著主業與副業，終於存到1000萬，對她來說是「人生的一桶金」，本以為可以稍微鬆口氣，卻沒想到後續支出像海浪般接踵而來。

她與男友結婚後，她先把大部分錢砸進買房頭期款，再添購一輛代步車，緊接著是房子裝潢，以及人生大事婚宴與蜜月旅行，還因身體狀況不得不動了一場手術，「存款還一度降到剩3位數！」

對此，原PO一度崩潰感嘆，頭期和裝潢比她預期的高很多，手術也是意料之外，加上術後費用共花了150萬左右，「眼前真的一片黑，台灣的生存成本真的很高！」

底下網友熱議，「買房不算錢不見啦，其他負資產的部分就當買健康、買快樂囉」、「買房、買車、結婚，這些哪叫生存成本？你可選擇要或不要，吃飯、醫療才算吧」、「錢沒有不見，只是變成妳喜歡的樣子」、「生存跟生活真的不一樣耶」、「還好吧，至少不是被詐騙，而且房價高，頭期款自然也高」、「現在第一桶金標準好高」。

也有人幫忙緩頰，「原PO只是實際用錢後才發現成家真的很花錢，感慨生活不易，留言有必要酸成這樣嗎」、「一千萬真的沒多少….我懂」。