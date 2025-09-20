女網紅台東搭船遭「捲入螺旋槳」！美腿重傷留疤　船長挨告結果曝

▲女網紅搭船出海，結果被捲入螺旋槳，導致腿部重傷。（圖／翻攝臉書／恩齊兒）



記者柯振中／綜合報導

台東縣成功鎮2021年發生小艇翻覆意外，造成有「最美禮生」之稱的網紅潘女重傷，雙腳留下嚴重疤痕。潘女事後向駕駛周男求償278萬元並控告殺人未遂，雖刑事部分不起訴，但民事審判認定周男冒險出航且操艇失當，最終判賠208萬餘元。周男不服上訴，花蓮高分院仍駁回，維持原判，全案定讞。

根據判決書內容，事發於2021年4月26日，舒力基颱風過境隔天，潘女受邀搭船出海，航行至港口燈塔間時遇浪翻覆。潘女落海後被捲入螺旋槳，導致右下肢深撕裂傷及雙踝開放性骨折，經海巡人員救援送醫，留下嚴重疤痕。當時同船的周男頭部受傷，但能自行行走。

潘女指控，周男明知颱風過境風浪仍強行出海，屬「未必故意」危害，因而控告殺人未遂。但檢方認為雙方無嫌隙，船隻配置與適航性並無明顯問題，難認定有致人於死的故意，最終不起訴；再議與交付審判聲請也均遭駁回。

至於民事的部分，潘女提出278萬元求償，包含醫療費、休養損失、未來除疤費用及精神慰撫金。法院依傷口特徵判斷部分傷勢確為螺旋槳所致，且周男僅憑目視判斷浪況即冒險出航，遇浪時又以右轉75度角迎浪，導致船腹正面受浪翻覆，認定屬人為疏失。

台東地院一審判周男賠償208萬餘元，二審花蓮高分院指出，事發當日浪高約2公尺，已逼近小艇極限，周男卻未查詢氣象資訊，也無其他船隻出海，冒險行為顯示違反「善良管理人」注意義務，因此駁回上訴，維持一審判決，全案定讞。

