政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全球貿易劇烈變化　蕭美琴：台商已有強大實力、韌性面對

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲副總統蕭美琴出席「2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣企業近年來不斷在全球市場嶄露頭角，為凸顯台商國際影響力，《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦的「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」在今（23日）登場。副總統蕭美琴致詞時說，這幾年國際經貿局勢風雲變化，但也從中看見轉型與重新佈局的機會；她說，台商過去歷經一個一個世代的挑戰，已練就更完整的功夫，有更強大的實力還有更多的彈性、韌性，能面對眼前的許多變化。

《放眼國際・堅實台力》全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇，匯聚產官學重量級嘉賓，由數位媒體龍頭《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦，展現對經濟發展的高度關注，政府層級也展現對台商的支持與重視，副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中都親臨現場致詞，彰顯台灣企業在國際舞台的重要地位。

蕭美琴致詞時說，今天非常榮幸受邀出席「2025年全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」，跟各位先進共同探討台灣產業在全球的創新角色。現在世界局勢變化非常快，台灣也正站在一個充滿挑戰、但也充滿機會的關鍵轉折點，這場論壇就是凝聚共識，面對挑戰一起掌握機會的平台。

蕭美琴說，這場論壇將公布2025年台商影響力排名，相信這不只是一個數字或名次，更像是一面鏡子，反映出台灣企業在國際舞台上的努力、韌性以及所創造的價值。主辦單位也希望這份榜單未來能像財富500一樣，展現國際公信力、引導產業的方向。

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

另外，蕭美琴也藉這機會向所有在海外打拼的台灣企業致上最高敬意。她說，踏出台灣在海外開創事業並不容易，這幾年國際經貿局勢風雲變化，不論是地緣政治的風險，還是太平洋彼岸有美國的關稅挑戰；而在台灣海峽的對岸，又有產能過剩、低價競爭的諸多挑戰。這些變局，雖然為大家帶來不小影響，但也從中看見轉型與重新佈局的機會。

「這不是台灣第一次面對挑戰。」蕭美琴說，在戰後1970年代，台灣面對全球石油危機，同時還有退出聯合國以及外交的風雲變色，當時台灣也處於國際局勢影響深刻的年代。但同時也是這個時代，台灣有一群在海外學成歸國的造山者，開始佈局台灣接下來對世界具有關鍵影響力的護國群山，半導體產業。

蕭美琴說，接下來在90年代，台灣加入WTO的談判也如火如荼進行；到2000年，當時的世界很多人形容是一個扁平的世界，就是全球化時代的來臨，如今，台灣又面對一個完全不一樣的國際情勢。

蕭美琴表示，雖然有些人形容全球化已死，台灣面對的是過去大家所熟悉的貿易體系中，一個劇烈的變化。但即便面臨這些調整跟變化，還有外在的挑戰，台灣的產業還是不斷在成長、在轉型，不但在股市、出口、經濟成長率，或是人均GDP等等的各項指標，依然名列前茅。

蕭美琴說，相信這是大家一起努力的成果，也是台商從過去歷經一個一個世代挑戰之後，已經練就更完整的功夫，已經有更強大的實力，還有更多的彈性、更多的韌性，能面對眼前的許多變化。

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

「當然，政府也是各位在海外打拼台商的堅實後盾。」蕭美琴表示，行政院這幾年持續提出了投資台灣三大方案，就是希望在全球佈局的台商同時根留台灣，在台灣的根能扎得更深，也因為這樣可以讓台灣在全世界的枝葉開得更茂盛。當然，政府同時也鼓勵台灣各產業進行雙軸轉型，同時導入AI和智慧技術，加速產業的升級，同時強化競爭力，均衡整個台灣。

蕭美琴提到，在國際合作上，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近，即便面臨全球關稅的挑戰，但是談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件，因為台美產業具有高度的互補性，而台灣企業在美國的供應鏈中，也扮演著關鍵的角色。在此同時，許多美商也加碼佈局台灣、在台灣投資，相信這樣的互信關係也讓我們對未來更具信心。

蕭美琴說，政府的佈局不只在美國，也積極推動歐洲、日本、東南亞等南向國家的合作，透過台商在當地建立的堅實力量，台灣的供應鏈就能夠更具韌性，也能展現靈活創新的價值。在全球供應鏈上，台灣不斷以小搏大，這也是台灣的特色，「靈活、創新，走出自己的影響力，我們每一項產業都是台灣連結世界的重要橋樑」。

最後，蕭美琴也再次感謝主辦單位，把產官學界的朋友凝聚在一起，也因為在座的每一位先進，有各位的努力，台灣才能繼續站穩世界經濟舞台，祝福今天的論壇圓滿成功。雖然因為颱風的關係，早上雨比較大，也希望台灣能在風雨中維持平安，一切圓滿順利。

▲▼2025全球產業脈動與海外影響力經貿論壇。（圖／記者湯興漢攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

展現台商國際影響力、創造跨企業合作與共贏契機，《ETtoday新聞雲》、CRIF、國立陽明交通大學攜手合辦的「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」在今（23日）登場，外交部次長吳志中致詞表示，台灣企業更憑藉創新、彈性與高品質，深獲國際肯定；在半導體、資通訊、醫療及智慧製造等尖端領域，成為全球供應鏈及民主夥伴陣營不可或缺的核心力量，這也凸顯台灣在維護全球安全、繁榮與穩定上的重要角色。

