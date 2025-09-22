南投縣近8000萬添購清運車、機具　提升清潔隊員工作效率和安全

▲南投縣長許淑華縣長「校閱」清運車、機具後撥交鄉鎮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣環保局斥資7938萬元，採購16輛環保清運車、2台清溝車、26台熱煙霧消毒機及重型機具，今天正式移交給鄉鎮市公所使用，讓基層環保再增添生力軍。

「114年低碳環保清運車輛及機具授贈儀式」今日在縣立棒球場舉行，16輛垃圾清運車及資源回收車、2台清溝車、2台挖土機、1台抓斗車、1台鏟裝機及26台熱煙霧消毒機排列整齊，有如一場「環保裝備大閱兵」，由縣長許淑華「校閱」裝備；中寮鄉長廖宜賢、信義鄉長全志埾、仁愛鄉長江子信、集集鎮長吳大村、南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲等都到場代表接收這些機具、裝備，縣議員李洲忠、林儒暘、張婉慈、蔡銘軒、張秀枝、蔡孟娥、吳棋楠等也到場觀禮。

縣府環保局表示，第一線清潔隊員長期面對交通流量大、工作空間狹隘等挑戰，車輛老舊、設備維修率又高等問題，因此積極向中央爭取資源，獲環境部環境管理署補助2884萬元、資源循環署補助606萬元，並由縣府自行編列4448萬元，合力推動購置前述多項機具設備，全面汰換高風險老舊車輛與設備，將大幅改善隊員的工作環境與作業效率，在執行清運、環境維護或防疫任務時都能更安全、更省力。

許淑華指出，清潔隊員長期在險惡環境中辛苦工作，尤其山區環保機具老舊、容易排出黑煙，因此新購置機具都是低碳的裝備、避免長期吸入廢氣；另由於天候異常、市區道路排水溝堵塞，暴雨一來就發生淹水，需專業人力清理，許淑華希望明年增加預算並獲議會支持，將13鄉鎮市重要道路排水系統處理好，讓民眾在雨季來臨時也不必擔心。