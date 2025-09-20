花蓮市垃圾場沼氣外洩自燃！火勢2小時撲滅悶燒　水車待命監控

▲▼花蓮市垃圾場因沼氣外洩起火，消防局獲報迅速將火勢撲滅。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市垃圾場掩埋區19日清晨5時54分發生沼氣外洩起火，值班人員第一時間通報清潔隊。清潔隊長吳慶展立即指示向消防局請求支援，並趕赴現場處理，所幸火勢迅速被撲滅。





消防局美崙分隊接獲通報後10分鐘內趕到現場，展開澆灌作業避免延燒釀成火警。清潔隊同步調派怪手及水車加入，並協調垃圾轉運業者聚得環保公司支援機具。經消防局與清潔隊通力合作，沼氣外洩狀況於上午8時左右獲得控制，為求慎重，清潔隊將連續三天派員與水車持續監控，避免再度發生。





市長魏嘉彥表示，沼氣外洩幾乎是所有垃圾掩埋場的共通難題，除了布設沼氣管引導排放外，根本解決之道在於加速垃圾去化。他強調，目前花蓮市垃圾暫置量已高達八萬公噸，僅靠現有十餘支沼氣管已難以因應，若不正視處理速度，恐將重演類似災情。他呼籲縣府及環保單位正視垃圾處理的迫切性，以免發生災情後「亡羊補牢」，恐為時已晚。

▲花蓮市長魏嘉彥(藍色背心)也趕到現場關切火勢。



目前，環境部已核定經費，近期將著手進行垃圾整理整頓；環保局也規劃未來辦理垃圾打包工程，預估金額達五千萬元。市公所將持續與相關單位密切合作，守護花蓮市民生活安全與環境品質。