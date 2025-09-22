陸整治網路言論　點名「努力無用論」

▲大陸將整治網路言論。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸中央網信辦近日宣佈，展開為期兩個月的「清朗·整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動，整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題，營造更加文明理性的網路環境。

中央網信辦相關負責人表示，本次專項行動聚焦社交、短視頻、直播等平台，全面排查話題、榜單、推薦、彈幕、評論等重點環節，著力整治多項問題：包含挑動群體極端對立情緒。借社會熱點事件強行關聯身份、地域、性別等訊息標籤化、污名化炒作，挑動群體間矛盾。借影視作品、脫口秀、體育賽事等話題，鼓動「飯圈」粉絲群體惡意拉踩、攻擊、謾罵或者組織批量舉報投訴等行為。

還有，以「內幕消息」等方式，拼湊剪輯或者利用矩陣賬號炮製傳播經濟金融、社會民生、公共政策等謠言訊息。虛構歪曲事件原因、細節、進展等，發佈「陰謀論」等聳人聽聞的訊息。編造「大師」「專家」等虛假身份、人設，圍繞就業、婚戀、教育等領域「販賣」焦慮帶貨賣課。挑起網路暴力戾氣。

以及，集中發佈、片面鼓吹「努力無用論」「讀書無用論」等絕對化、消極化論調。惡意解讀社會現象，片面放大負面個案，借機宣揚厭世等負面人生觀。通過炮製所謂熱搜詞、熱門梗、表情包、語錄段子等，過度自我矮化或者渲染頹喪消極負面情緒，引起跟風效仿。

中央網信辦相關負責人強調，各地網信部門要嚴格對照工作要求，加強排查處置，從嚴處置處罰問題突出的網站平台、帳戶和MCN機構，督促平台做好落實整改，各網站平台要深入開展自查自糾，堅決堵塞問題漏洞，切實營造良好網路生態。