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遭爆千元獎金「逼買白米」！還禁員工網路謾罵　高雄郵局解釋了

▲▼遭爆千元獎金「逼買白米」！發公文禁員工謾罵，高雄郵局解釋了。（圖／翻攝FB社團「郵局郵政全民開講」）

▲高雄郵局之亂，遭爆發千元獎金「逼買白米」。（圖／翻攝FB社團「郵局郵政全民開講」）

記者賴文萱／高雄報導

因應3/20郵政節，中華郵政發給每位郵局員工1000元獎金，但近日有員工在網路爆料，高雄郵局發出公文，要員工多多選購自家平台i郵購超值方案商品，員工炸鍋怒批「高雄某局連選擇都沒有，直接脅迫員工買白米」。對此，高雄郵局出面澄清，只是建議同仁可郵購網站商品，並非強制要求。

根據網路曝光的高雄郵局公文內容，要求每位員工以新台幣1000元預算舉辦慶祝活動，基於一致性原則，要以各服務單位進行採購，不得以個人名義自行辦理，其中更寫到「各單位（局）踴躍參加購買i郵購紅利券並選購超值方案，以增裕營收」。

有員工就在FB郵政社團內痛批，「痛苦是比較出來的，高雄某局連選擇都沒有呢，直接脅迫全體員工購買白米。沒在煮飯的小家庭要怎麼吃得完！」po文底下也引起討論「郵政商城的東西價格比市價貴不少，真的都是在削自己的員工，唉...」、「要郵票冊，又要我們買這個…搞我們啊！」

對此，高雄郵局副理鄭沛如坦言，「郵局是國營單位，立法院有發給我們一定要繳庫的金額，這個目標要到哪裡，當然要請各個支局單位的每個同仁一起去承擔，但並沒有明確規定要做多少。」她強調，發公文只是建議同仁可郵購網站商品，並非強制要求。

▲▼遭爆千元獎金「逼買白米」！發公文禁員工謾罵，高雄郵局解釋了。（圖／翻攝FB社團「郵局郵政全民開講」）

▲高雄郵局發公文，要求員工不得於社群網路平台恣意謾罵、詆譭局方。（圖／翻攝FB社團「郵局郵政全民開講」）

除了郵政節獎金風波之外，高雄郵局也被爆出同樣發公文要求「本局員工不得於社群網路平台恣意謾罵、詆譭局方（含各科、室）或同仁，違反者將依規定查究」，同樣遭員工質疑「搞起戒嚴來有恃無恐啊！活在什麼年代啊？」

針對此爭議，高雄郵局解釋，這次確實是因有同仁在網路發表不實言論，才會發公文提醒大家，但強調是「發表不實言論」，並非要大家都不可以在網路發言，跟員工質疑箝制言論自由其實是很大不同的方向。

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