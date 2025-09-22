新竹4死車禍！15歲倖存少年落網「否認開車」　法庭裁定收容

▲車內唯一倖存的15歲謝姓少年。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹市經國路二段21日凌晨2時許傳出一起離奇車禍，一輛自小客車突然失控衝進一旁建築工地，造成車內4名少年慘死，僅有一名15歲謝姓少年倖存，但謝少卻因涉及傷害罪嫌，是警方協尋對象，當下心虛，撇下4個好友獨自逃離現場，直到21日上午11時許才被警方循線帶回。初步了解，謝少落網後否認開車，稱駕車的是另名郭姓死者；目前全案移由新竹地院少年法庭偵審後，裁定謝少收容。

▲新竹市21日凌晨傳出4死車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

這起車禍發生於21日凌晨2時57分，當時該輛自小客沿著經國路二段行駛，但卻突因不明原因偏離道路，猛力撞進一旁工地，車身爛毀變形，詹姓少年(17歲)、金姓少年(16歲)、郭姓少年(17歲)當場死亡，而送醫的宗姓少年(16歲)雖經搶救，但仍因腦死，最終家屬忍痛拔管宣告不治；而車禍唯一倖存的15歲謝姓少年在案發後撇下4名好友，獨自逃離現場，最終仍遭警方掌握行蹤帶回。

起初警方懷疑駕車肇事的可能是15歲的謝姓少年，但謝落網後否認開車，供稱駕駛的是另名郭姓死者，當時自己是坐在副駕駛座，不知何故發生車禍，撞擊後因自知先前涉及另起傷害案件，是警方協尋對象，心虛之下才會逃離現場。目前全案由新竹地檢署、新竹地院少年法庭偵審中，稍早已經裁定謝少收容，全案正進一步調查釐清。

▼同車的少年案發前在一處居酒屋聚餐。（圖／記者黃彥傑翻攝）