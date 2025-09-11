新北包辦全國製茶冠亞季軍　坪林吳永春奪第13座冠軍

▲坪林區吳永春檢視茶菁萎凋狀況。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局輔導茶農參加全國評鑑，坪林區茶農吳永春於「全國製茶技術競賽」中勇奪冠軍，展現精湛的包種茶製作技藝，為新北再添第13座全國冠軍榮耀，也讓新北持續蟬聯全臺擁有最多冠軍茶師的縣市。

農業部茶及飲料作物改良場日前辦理「全國部分發酵茶製茶技術競賽」，各縣市均推派優秀製茶師代表參賽。經過兩天一夜的不眠不休，比拚判斷與耐力，坪林茶農吳永春從條形組19名選手中脫穎而出，為新北奪下第13座全國冠軍。三峽區茶農周子耀獲得亞軍，坪林區王盛翔及石碇區葉承軒、許智雄獲得季軍。新北茶師一舉包辦冠軍、亞軍及季軍，展現堅強實力。

▲坪林區吳永春（左1）為新北再添第13座全國冠軍榮耀。

賽事主審、茶改場副場長邱垂豐表示，本次競賽茶菁較纖維化，加上當日高溫炎熱，容易影響茶菁萎凋，因此對選手製茶技術考驗甚高。冠軍茶條索均勻，茶湯蜜黃清澈，帶有蘭花與檳榔花香氣，充分展現包種茶清新香甜的特色。

48歲的冠軍吳永春，十餘年前與家人共同接手父親留下的2公頃茶園，生產包種茶、蜜香紅茶及美人茶。他分享，繼2014年參加全國製茶競賽獲亞軍肯定後，相隔11年再度參賽，心境已大不同，從過去的謹慎小心轉為放手一搏。競賽當日，他判斷茶菁較木質化，不易曬軟，萎凋時控制茶菁每次曝曬日光不超過2分鐘，避免曬傷；至晚間9時，當其他選手茶菁已轉為甜香，他的茶菁仍保持清香，遂透過浪菁機兩輪大力攪拌，促進茶菁水分散失，達到理想香甜風味。最後挑茶步驟耗時近四小時，直到隔日早上8時才完成茶樣，全程不眠不休，也為顧茶放棄用餐，最終榮獲全國冠軍，令人振奮。

新北市農業局指出，包種茶是全台特色茶中香氣最為突出的茶品，新北為臺灣主要條形包種茶產區。透過舉辦評鑑與製茶技術競賽，農業局持續輔導農民生產在地特色茶、傳承製茶技術，也吸引青年返鄉務農，推動永續農業。更多相關活動資訊，可參考「新北市農業局稼日蒔光」臉書粉專。

▲農業部茶及飲料作物改良場8月28至29日於桃園總場辦理全國部分發酵茶製茶技術競賽。