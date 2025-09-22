「未來12小時」是樺加沙最巔峰狀態　天氣粉專：有機會再增強

▲樺加沙颱風還有機會增強。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



記者施怡妏／綜合報導

中央氣象署預報指出，強颱樺加沙近中心最大風速可能達每秒60公尺，暴風圈預計最快中午前觸及恆春陸地，且強度持續提升，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，接下來的12小時，會是樺加沙最巔峰的狀態，今日白天還有機會增強。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，樺加沙在未來12小時，將會達到最巔峰的狀態，昨晚颱風眼牆順利完成置換，預估今天白天還可能略為增強。

貼文曝光，不少人都感覺到風變大了，「應該是今年的風王無誤了吧，後面應該沒有比他更強的吧」、「看台東多良即時影像，風浪比較大了」、「桃園已經刮大風第二天了，只差沒下雨，植物都被風刮的乾枯萎靡，另一種風害」。

氣象專家吳聖宇也指出，難得一見的大型強烈颱風樺加沙，最大風速中央氣象署已經給到58m／s，7級風暴風半徑320公里，上一個給到這樣等級的颱風是去年的魔羯颱風；至於在颱風警報期間給到這樣的強度，已經要回溯到2018年的山竹颱風，所幸這種怪物等級的颱風並不會直撲台灣，

吳聖宇提到，不過颱風北面的環流看起來非常寬廣，預期除了苗栗以南到台南以北內陸的區域外，其他大部分地方仍將會有明顯的風雨感受，仍然要嚴加戒備。