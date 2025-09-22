　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑道插旗北市商圈　恐釀江湖風暴

景美夜市爆出有攤商遭惡煞索討保護費，相關畫面在網路上曝光，引發社會關注。（翻攝畫面）

▲景美夜市爆出有攤商遭惡煞索討保護費，相關畫面在網路上曝光，引發社會關注。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台北市景美夜市月初爆發攤商遭惡煞恐嚇、索討保護費事件，引發關注。無獨有偶，士林夜市也有攤商向本刊投訴，因拒付保護費，遭惡煞砸攤打人，警方偵辦卻毫無進度。本刊調查，黑幫分子近來藉由成立自治會等組織，向夜市攤商收取清潔費或管理費，背後覬覦的是更為龐大的市府補助金，甚至還有盤根錯結的政商關係，不過，現在傳出地方角頭不滿外來勢力侵門踏戶，已放出風聲打算反擊，若相關單位繼續漠視，恐將引發更嚴重的治安事件。

台北市規模最大的士林夜市最近也傳出惡煞索討保護費。一名在公有市場附近擺遊戲攤的A先生向本刊投訴，指今年4月間，4、5名混混來到攤位，開門見山就說擺攤要付清潔費跟管理費，叫A先生要懂「規矩」，總計每個月8萬元，讓A先生非常傻眼，認為這根本是變相索討保護費。

即便A先生放低姿態、不斷求饒，對方卻不打算放過他，除了不時到攤位上要錢，甚至當著玩遊戲的小孩面前砸攤、翻桌，還出拳打人。A先生雖感到恐懼，但越想越氣，不滿自己只是兼差賺點小錢、補貼家用，卻受威脅，於是驗傷報警，情況卻和景美夜市的店家一樣，遲遲沒有消息，A先生不禁質疑，是否因這些惡煞背後的地方勢力，影響了警方的辦案態度。

對此，知情人士B先生透露，自今年初起，就有自稱天道盟的黑幫分子，在台北市各大夜市、商圈出沒，成立自治會等團體，用各種名目向攤商收費，目的其實是要取得商圈控制權，背後覬覦的則是台北市府的龐大補助款。

另一名熟悉士林夜市生態的C先生則補充，目前夜市較具規模的促進會、發展協會等自治組織就有七個，表面看似很有制度，其實各據山頭，每個組織都想方設法「一統江湖」，現在還有外來分子想參一腳，因此衍生出許多亂象。

諷刺的是，台北市政府市場處甚至與特定幾個自治組織互動緊密。C先生說，除了公有市場外，官員還聽從這些組織的建議，把人行道上的攤販劃分為無證攤販市集，將違法行為美化成特殊文化，逃避監督管理，也讓這些組織多了幾十攤的費用可收。

B先生進一步爆料指出，這些自治組織之所以肆無忌憚，是因為背後有地方政商勢力支持，意圖藉由這些組織，增加在大型商圈產業聯合會的席次，進而提升對市政府的影響力。

北市文山二分局（圖）聲稱已掌握嫌犯身分，但半個月過去仍未逮到人。（翻攝GoogleMaps）

▲北市文山二分局（圖）聲稱已掌握嫌犯身分，但半個月過去仍未逮到人。（翻攝GoogleMaps）

更令人憂心的是，警方偵辦拖拖拉拉，在地角頭已經忍無可忍，放話要與這些外來插旗的幫派分子「輸贏」。本刊調查，目前台北市各大夜市、商圈的在地角頭，例如牛埔、北門口、三板橋、上下厝庄、四坎仔等勢力，都注意到最近頻傳強索保護費事件，也開始放出風聲，強調外來勢力要在夜市、商圈開店做生意或搞協會，他們不管，但若白目欺負錯店家，後果自負，警告意味相當濃厚。

B先生憂心地說：「如果未來各大夜市、商圈接連發生暴力衝突，不僅讓合法店家無法安心做生意，可能也會波及逛街、遊玩的民眾，台北市警方連收保護費的單純案件，偵辦效率都這麼差，會有辦法應付重大治安事件嗎？希望相關單位能拿出魄力、正視問題，讓台北市民都能安居樂業。」

外來黑幫利用自治組織囂張插旗夜市商圈，引發許多在地角頭不滿。圖為去年竹聯幫分子在士林夜市砸攤畫面。（翻攝畫面）

▲外來黑幫利用自治組織囂張插旗夜市商圈，引發許多在地角頭不滿。圖為去年竹聯幫分子在士林夜市砸攤畫面。（翻攝畫面）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
新聞內幕／攤商頻遭惡煞恐嚇討保護費　揭黑幫插旗夜市戰角頭內幕
黑幫入侵北商圈1／黑衣人「立規矩」月繳8萬　士林攤商遭砸挨揍報警沒下文
黑幫入侵北商圈2／北市府濫發商圈補助款惹弊端　揭自治組織收錢不辦事亂象

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

社會熱門新聞

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

南門市場驚見SOS！稅捐處女員工獲救

鬼門關前4少年慘死！檳榔西施直擊還原驚悚瞬間

即／台中26歲女15樓墜落爆頭亡　母崩潰認屍

新竹4死車禍！事發前聚會歡唱畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

板橋電塔夫妻雙屍！欠高利貸流連旅館躲債

板橋夫妻雙屍　警將過濾錢莊朝重利罪偵辦

一行人喝4瓶酒！倖存15歲少年借車找友幫開　高速撞工地釀4死

男與小女友拍露臉性愛片　分手後慘了

中和小姊弟找到了！家長Threads急求助　超多熱心網友協尋

黃偉哲被盜頭貼發停班課　本人道歉了

民眾報案「懶覺不見了幫我找」　基層員警怨：這種案件也在派？

澄清湖2死撞擊瞬間曝！家屬悲痛發聲

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面