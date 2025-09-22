黑道插旗北市商圈　恐釀江湖風暴

▲景美夜市爆出有攤商遭惡煞索討保護費，相關畫面在網路上曝光，引發社會關注。（翻攝畫面）



台北市景美夜市月初爆發攤商遭惡煞恐嚇、索討保護費事件，引發關注。無獨有偶，士林夜市也有攤商向本刊投訴，因拒付保護費，遭惡煞砸攤打人，警方偵辦卻毫無進度。本刊調查，黑幫分子近來藉由成立自治會等組織，向夜市攤商收取清潔費或管理費，背後覬覦的是更為龐大的市府補助金，甚至還有盤根錯結的政商關係，不過，現在傳出地方角頭不滿外來勢力侵門踏戶，已放出風聲打算反擊，若相關單位繼續漠視，恐將引發更嚴重的治安事件。

台北市規模最大的士林夜市最近也傳出惡煞索討保護費。一名在公有市場附近擺遊戲攤的A先生向本刊投訴，指今年4月間，4、5名混混來到攤位，開門見山就說擺攤要付清潔費跟管理費，叫A先生要懂「規矩」，總計每個月8萬元，讓A先生非常傻眼，認為這根本是變相索討保護費。

即便A先生放低姿態、不斷求饒，對方卻不打算放過他，除了不時到攤位上要錢，甚至當著玩遊戲的小孩面前砸攤、翻桌，還出拳打人。A先生雖感到恐懼，但越想越氣，不滿自己只是兼差賺點小錢、補貼家用，卻受威脅，於是驗傷報警，情況卻和景美夜市的店家一樣，遲遲沒有消息，A先生不禁質疑，是否因這些惡煞背後的地方勢力，影響了警方的辦案態度。

對此，知情人士B先生透露，自今年初起，就有自稱天道盟的黑幫分子，在台北市各大夜市、商圈出沒，成立自治會等團體，用各種名目向攤商收費，目的其實是要取得商圈控制權，背後覬覦的則是台北市府的龐大補助款。

另一名熟悉士林夜市生態的C先生則補充，目前夜市較具規模的促進會、發展協會等自治組織就有七個，表面看似很有制度，其實各據山頭，每個組織都想方設法「一統江湖」，現在還有外來分子想參一腳，因此衍生出許多亂象。

諷刺的是，台北市政府市場處甚至與特定幾個自治組織互動緊密。C先生說，除了公有市場外，官員還聽從這些組織的建議，把人行道上的攤販劃分為無證攤販市集，將違法行為美化成特殊文化，逃避監督管理，也讓這些組織多了幾十攤的費用可收。

B先生進一步爆料指出，這些自治組織之所以肆無忌憚，是因為背後有地方政商勢力支持，意圖藉由這些組織，增加在大型商圈產業聯合會的席次，進而提升對市政府的影響力。

▲北市文山二分局（圖）聲稱已掌握嫌犯身分，但半個月過去仍未逮到人。（翻攝GoogleMaps）

更令人憂心的是，警方偵辦拖拖拉拉，在地角頭已經忍無可忍，放話要與這些外來插旗的幫派分子「輸贏」。本刊調查，目前台北市各大夜市、商圈的在地角頭，例如牛埔、北門口、三板橋、上下厝庄、四坎仔等勢力，都注意到最近頻傳強索保護費事件，也開始放出風聲，強調外來勢力要在夜市、商圈開店做生意或搞協會，他們不管，但若白目欺負錯店家，後果自負，警告意味相當濃厚。

B先生憂心地說：「如果未來各大夜市、商圈接連發生暴力衝突，不僅讓合法店家無法安心做生意，可能也會波及逛街、遊玩的民眾，台北市警方連收保護費的單純案件，偵辦效率都這麼差，會有辦法應付重大治安事件嗎？希望相關單位能拿出魄力、正視問題，讓台北市民都能安居樂業。」

▲外來黑幫利用自治組織囂張插旗夜市商圈，引發許多在地角頭不滿。圖為去年竹聯幫分子在士林夜市砸攤畫面。（翻攝畫面）

