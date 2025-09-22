　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／南投凌晨4.8地震「有轟隆隆聲！」一票人驚：以為921回來了

▲▼ 。（圖／）

記者董美琪／綜合報導

中央氣象署地震測報中心資料顯示，今天（22日）凌晨3時20分，南投縣信義鄉發生芮氏規模4.8地震，震央位於南投縣政府東南東方約31.5公里處，地震深度28.1公里，屬於極淺層地震。不少人睡夢中被嚇醒，紛紛表示聽到轟隆隆的聲音，由於震央位在南投，加上昨天剛好是9月21日，巧合也引起許多網友在《ETtoday新聞雲》貼文底下討論。

氣象署指出，這起地震最大震度為3級，分別出現在南投縣信義鄉、南投市、雲林縣斗六市、台中市霧峰、彰化縣員林及彰化市，其他縣市則普遍有輕微搖晃或無感。

許多民眾被地震搖醒，立刻打開社群軟體了解狀況，不少網友留言「聲音先到，再晃一大下」、「彰化好大」、「彰化被搖醒」、「彰化拉一下很大下」、「台中晃一大下餒」、「梧棲滿大，玻璃門震的很響」、「超大～晃一個」、「害我以為921又回來了」、「震央跟921很像…」、「有聽到轟隆隆聲音」、「有轟轟轟的聲音」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有網友淡定表示「高雄無感」、「桃園無感」、「我在三峽無感」。還有人幽默留言「要穿衣服嗎」。雖然這起地震規模不算大，但由於發生在凌晨時分，加上部分地區傳出「巨響後再搖晃」的情況，仍讓不少人驚魂未定。

氣象署提醒，台灣位處地震帶，民眾日常仍須留意防災準備，遇到晃動時保持冷靜，躲避在堅固桌下或柱旁，避免靠近窗戶及掉落物。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

2025秋冬流行4趨勢！新老錢風、雕塑感輪廓強勢回歸

嗆民進黨卡關雙城論壇又裝無辜　柳采葳：陸委會就是「綠茶X」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

12：36東部規模4.5地震　氣象署：為獨立事件

12：36東部規模4.5地震　氣象署：為獨立事件

根據中央氣象署資訊，今天中午12時36分東部海域發生規模4.5地震，最大震度3級。氣象署地震測報中心指出，這起地震為獨立事件，由於深度較淺，鄰近的花蓮和平及宜蘭南澳震度稍大，但後續餘震不會太大。

台南新市地震火災複合演練南消高空救援逼真模擬震災現場

台南新市地震火災複合演練南消高空救援逼真模擬震災現場

台灣海峽規模5地震　氣象署：32年來最大

台灣海峽規模5地震　氣象署：32年來最大

強震海嘯演練今登場　陳世凱曝陸海空應變：隧道可告警停等

強震海嘯演練今登場　陳世凱曝陸海空應變：隧道可告警停等

快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半海嘯測試

快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半海嘯測試

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面