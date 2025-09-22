快訊／南投凌晨4.8地震「有轟隆隆聲！」一票人驚：以為921回來了

記者董美琪／綜合報導

中央氣象署地震測報中心資料顯示，今天（22日）凌晨3時20分，南投縣信義鄉發生芮氏規模4.8地震，震央位於南投縣政府東南東方約31.5公里處，地震深度28.1公里，屬於極淺層地震。不少人睡夢中被嚇醒，紛紛表示聽到轟隆隆的聲音，由於震央位在南投，加上昨天剛好是9月21日，巧合也引起許多網友在《ETtoday新聞雲》貼文底下討論。

氣象署指出，這起地震最大震度為3級，分別出現在南投縣信義鄉、南投市、雲林縣斗六市、台中市霧峰、彰化縣員林及彰化市，其他縣市則普遍有輕微搖晃或無感。

許多民眾被地震搖醒，立刻打開社群軟體了解狀況，不少網友留言「聲音先到，再晃一大下」、「彰化好大」、「彰化被搖醒」、「彰化拉一下很大下」、「台中晃一大下餒」、「梧棲滿大，玻璃門震的很響」、「超大～晃一個」、「害我以為921又回來了」、「震央跟921很像…」、「有聽到轟隆隆聲音」、「有轟轟轟的聲音」。

也有網友淡定表示「高雄無感」、「桃園無感」、「我在三峽無感」。還有人幽默留言「要穿衣服嗎」。雖然這起地震規模不算大，但由於發生在凌晨時分，加上部分地區傳出「巨響後再搖晃」的情況，仍讓不少人驚魂未定。

氣象署提醒，台灣位處地震帶，民眾日常仍須留意防災準備，遇到晃動時保持冷靜，躲避在堅固桌下或柱旁，避免靠近窗戶及掉落物。