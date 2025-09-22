外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭：符合2條件才有效

▲專家表示，外出吃飯用熱水燙一下店家提供的餐具消毒，其實作用不大。（示意圖／Pixabay）

有不少民眾外出用餐時，習慣用熱水「燙一下」店家提供的餐具當作消毒；近日有專家指出，這樣做實際效果有限，因為真的想要消滅細菌要符合2條件，否則只是白忙一場。

根據陸媒《央視財經》報導，四川大學華西醫院消化內科主任醫師兼教授胡兵提到，以熱水燙餐具消毒為例，要消滅細菌這種微生物，需要符合2個條件，第一個是溫度要達100度的熱水，第二個則是要持續沖燙超過30秒，才能有效殺菌；一般民眾用餐只是「燙一下」，作用微弱。

四川當地針對餐具檢測大腸桿菌與沙門氏菌做檢驗，結果顯示，需要使用75度以上的熱水，沖燙至少1分鐘才可將其殺死；沙門氏菌不耐熱，用100度熱水一沖就死亡，但只有70度的熱水就得持續加熱5分鐘，60度的熱水時間更長、要15分鐘才得以消滅它。

餐具消毒除了用滾水高溫殺菌，還可以利用蒸氣和烤箱，但使用時間和溫度都要格外注意。用滾水消毒的話，要100度沸水、持續5分鐘以上，能消滅一部分細菌和微生物；若用蒸氣箱消毒，則要用100度高溫、持續5至10分鐘；而烤箱消毒則要高達120度、持續15至20分鐘。

過去台灣家庭醫師莫昆洋有建議民眾外出用餐，最理想的方法是自備餐具，或是挑選有信譽的餐廳吃飯，才免於擔憂餐具不夠衛生的狀況。

