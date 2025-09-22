整理父親遺物！她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

▲女兒整理爸爸遺物，發現了大量的保健品和相關文件。（圖／翻攝極目新聞）

圖文／CTWANT

近日大陸一名女子在整理爸爸遺物，意外發現他花500多萬人民幣（約新台幣2200萬元）保健食品，錢分別轉給3家公司。女子認為，爸爸一定是被洗腦，才花這麼多錢購買產品，而當地監管部門目前也已介入調查。

據《極目新聞》報導，廣東珠海一位女子表示，去年4月爸爸病逝，而她在整理遺物發現大量保健品和醫療文件，據產品清單明細可見，光是南極磷蝦油產品要39.8萬人民幣（約新台幣169萬元），而還有4萬多人民幣（約新台幣17萬元）的進口牛樟菇產品等，一共500多萬人民幣（約新台幣2200萬元）。

夫妻查了爸爸銀行的明細，發現錢分別轉給三家公司，爸爸生前是做房地產業，在當地也小有名氣，賺了不少錢，但身體一直不太好，有糖尿病和一些慢性疾病，當時爸爸認識一位女士，被帶去產品銷售會。工作人員稱，食品可以修復肝損傷。

女兒表示，爸爸一定是被洗腦才花那麼多錢買產品，她想處理此事一年多了，一直沒得到解答。據《小莉幫忙》指出，這3家公司的其中一家廣州公司，被列入經營異常名單，由於3家公司所屬地區不同，女兒分別向當地市場監管部門提出了投訴，廣州市海珠區市場監督管理局已介入處理。

延伸閱讀

▸ 母乳救命！偷渡船海上漂流12天 人妻每日餵10秒救回16人

▸ 女子怕過度消費「信用卡全停」只用1張卡 過來人搖頭：麻煩很多

▸ 原始連結