你也能成為節目製作人！CH3公用頻道打造市民傳播平台

▲台北市公用頻道每年辦理「台北有影3」推廣活動，提升民眾影像製作能力，也鼓勵市民使用公用頻道發聲。（圖／翻攝北市公用頻道臉書，以下同）

生活中心／綜合報導

不論是和鄰居共同策劃的社區藝術展、社區音樂會或環保講座，或是由社福團體推動的公益行動，現在只要拿起手邊的攝影器材製作影片，你就有機會在電視上與更多人分享你的作品。根據「有線廣播電視法」規定，每個縣市都必須設置「公用頻道」，讓民眾免費申請播放。台北市的CH3公用頻道，就是一個讓市民、團體、公部門共同參與內容創作、傳遞公共價值的民主媒體平台，不但能自由發聲，更是一個實現憲法保障「媒體近用權」的地方性舞台，人人都能成為內容創作者。

什麼是CH3？打開市民傳播參與的窗口

所謂的「公用頻道」，並非單純的娛樂或商業平台，而是依「有線廣播電視法」所設置，要求有線電視系統業者提供一個免費頻道，讓地方民眾、政府或公益團體能夠播放自行製作的節目，內容需具公益、藝文或社教性，並以地方性、公共性為核心，在媒體上有表達與參與的權利。

▲素人創作者以影像記錄台北多元樣貌，人人都能發聲。

台北市公用頻道CH3是由「台北市有線電視公用頻道協會」負責管理，主要任務包括：鼓勵市民使用頻道、維護節目品質、推廣公益藝文等。民眾只要有想法，就能申請播出節目，從社區活動紀錄、藝文紀實，到公共議題討論、社教宣導，都能成為節目主題，例如一場在地市集的紀錄、一段街區改造的過程，或是一個人長期深耕的題材，這些散落在城市角落的片段，市民都能用自己的語言，透過CH3，訴說屬於在地的故事。

全民都能報名！CH3邀你變身內容創作者

公用頻道節目內容豐富，不少素人創作者紛紛用影像記錄生活在台北的每一種樣貌，有人以北門廣場的藝術展演，描繪城市文化的再生；也有人走進中正區的老房子，探索歷史記憶；用擲骰子的方式決定路線，帶觀眾輕鬆遊覽台北景點；還有人以詩意語言，拍下在台北尋找自我的旅程。藉由獨特視角呈現城市的文化、歷史、藝術、觀光與美食等多元樣貌。

在CH3，你不必是專業媒體人，也不需要高超的拍攝技巧或昂貴設備，頻道鼓勵民眾「從零開始」，不論是學校社團、社福團體、街坊鄰居，或個人創作者，只要有想法，內容符合「公益性、藝文性、社教性」三大原則，都能報名使用頻道，實現人人皆可發聲的媒體民主。協會也提供基礎培訓與技術協助，讓沒有經驗的素人圓夢當製作人。

從頻道走進社區！CH3打造台北在地公共論壇

CH3不只是播出平台，更是城市交流與文化分享的「公共論壇」。隨著不同群體投入，透過節目傳播，除了看見各個社區的故事，串連起原本互不相識的鄰里，也聽到不同世代的觀點，讓更多民眾了解地方事務、關心社區議題，甚至是政府政策的分享與討論，為公部門提供一個有效傳遞政策、促進對話的管道。CH3的存在，正是一場在地媒體革命，讓資訊不再侷限於主流管道，而是能來自你我身邊，從每一位市民出發，讓城市的聲音更多元。

▲台北市觀光傳播局辦理114年度媒體近用影片徵選競賽，邀請市民用鏡頭記錄屬於台北的故事，參賽影片也將在台北市公用頻道CH3播出。

想發聲？台北CH3等你加入！

隨著媒體生態快速變化，公用頻道的角色也愈加重要。它提供不同於主流媒體的視角，讓地方社群有更多機會被看見，不只是收看節目，更是走進一個屬於全民的公共討論場域。如果你也想用影像說故事、用聲音表達觀點，台北市公用頻道CH3就是最適合的舞台。從鄰里到整座城市，只要具備公共精神、社會關懷，你的節目就有機會在CH3播出！更多使用辦法與申請方式，請上台北市有線電視公用頻道協會網站查詢，透過媒體參與，為城市發聲！