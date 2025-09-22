　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你也能成為節目製作人！CH3公用頻道打造市民傳播平台

你也能成為節目製作人！CH3公用頻道打造市民傳播平台（圖／翻攝北市公用頻道臉書）

▲台北市公用頻道每年辦理「台北有影3」推廣活動，提升民眾影像製作能力，也鼓勵市民使用公用頻道發聲。（圖／翻攝北市公用頻道臉書，以下同）

生活中心／綜合報導

不論是和鄰居共同策劃的社區藝術展、社區音樂會或環保講座，或是由社福團體推動的公益行動，現在只要拿起手邊的攝影器材製作影片，你就有機會在電視上與更多人分享你的作品。根據「有線廣播電視法」規定，每個縣市都必須設置「公用頻道」，讓民眾免費申請播放。台北市的CH3公用頻道，就是一個讓市民、團體、公部門共同參與內容創作、傳遞公共價值的民主媒體平台，不但能自由發聲，更是一個實現憲法保障「媒體近用權」的地方性舞台，人人都能成為內容創作者。

什麼是CH3？打開市民傳播參與的窗口
所謂的「公用頻道」，並非單純的娛樂或商業平台，而是依「有線廣播電視法」所設置，要求有線電視系統業者提供一個免費頻道，讓地方民眾、政府或公益團體能夠播放自行製作的節目，內容需具公益、藝文或社教性，並以地方性、公共性為核心，在媒體上有表達與參與的權利。

你也能成為節目製作人！CH3公用頻道打造市民傳播平台（圖／翻攝北市公用頻道臉書）

▲素人創作者以影像記錄台北多元樣貌，人人都能發聲。

台北市公用頻道CH3是由「台北市有線電視公用頻道協會」負責管理，主要任務包括：鼓勵市民使用頻道、維護節目品質、推廣公益藝文等。民眾只要有想法，就能申請播出節目，從社區活動紀錄、藝文紀實，到公共議題討論、社教宣導，都能成為節目主題，例如一場在地市集的紀錄、一段街區改造的過程，或是一個人長期深耕的題材，這些散落在城市角落的片段，市民都能用自己的語言，透過CH3，訴說屬於在地的故事。

全民都能報名！CH3邀你變身內容創作者
公用頻道節目內容豐富，不少素人創作者紛紛用影像記錄生活在台北的每一種樣貌，有人以北門廣場的藝術展演，描繪城市文化的再生；也有人走進中正區的老房子，探索歷史記憶；用擲骰子的方式決定路線，帶觀眾輕鬆遊覽台北景點；還有人以詩意語言，拍下在台北尋找自我的旅程。藉由獨特視角呈現城市的文化、歷史、藝術、觀光與美食等多元樣貌。

在CH3，你不必是專業媒體人，也不需要高超的拍攝技巧或昂貴設備，頻道鼓勵民眾「從零開始」，不論是學校社團、社福團體、街坊鄰居，或個人創作者，只要有想法，內容符合「公益性、藝文性、社教性」三大原則，都能報名使用頻道，實現人人皆可發聲的媒體民主。協會也提供基礎培訓與技術協助，讓沒有經驗的素人圓夢當製作人。

從頻道走進社區！CH3打造台北在地公共論壇
CH3不只是播出平台，更是城市交流與文化分享的「公共論壇」。隨著不同群體投入，透過節目傳播，除了看見各個社區的故事，串連起原本互不相識的鄰里，也聽到不同世代的觀點，讓更多民眾了解地方事務、關心社區議題，甚至是政府政策的分享與討論，為公部門提供一個有效傳遞政策、促進對話的管道。CH3的存在，正是一場在地媒體革命，讓資訊不再侷限於主流管道，而是能來自你我身邊，從每一位市民出發，讓城市的聲音更多元。

你也能成為節目製作人！CH3公用頻道打造市民傳播平台（圖／翻攝北市公用頻道臉書）

▲台北市觀光傳播局辦理114年度媒體近用影片徵選競賽，邀請市民用鏡頭記錄屬於台北的故事，參賽影片也將在台北市公用頻道CH3播出。

想發聲？台北CH3等你加入！
隨著媒體生態快速變化，公用頻道的角色也愈加重要。它提供不同於主流媒體的視角，讓地方社群有更多機會被看見，不只是收看節目，更是走進一個屬於全民的公共討論場域。如果你也想用影像說故事、用聲音表達觀點，台北市公用頻道CH3就是最適合的舞台。從鄰里到整座城市，只要具備公共精神、社會關懷，你的節目就有機會在CH3播出！更多使用辦法與申請方式，請上台北市有線電視公用頻道協會網站查詢，透過媒體參與，為城市發聲！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

山本由伸扛外卡賽先發　羅伯斯憶占卜師曾預言可能「無安打」

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

攜手頂級魚子醬打造最奢華精粹！鑽石瓶身藏創辦人愛情秘密

盧秀燕蔣萬安怨捷運補助被砍　綠諷政治巨嬰：要拿又要嘴做事沒半撇

20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

新北紀錄片獎、波士頓台灣影展合作　「新北日」2作品登國際舞台

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府再爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

33年嘉義老書店謝幕　排隊麻辣鍋店秒卡位

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

強颱樺加沙侵台　蔣萬安示警北市驚人風力

強颱樺加沙侵台　蔣萬安示警北市驚人風力

強颱樺加沙接近台灣。中央氣象署今（21日）下午2時30分更新颱風資訊，海警範圍新增台灣海峽南部，颱風強度未來有稍增強趨勢，預計下午5時30分發布陸上颱風警報。台北市長蔣萬安召開台北市災害應變整備會議時表示，這次的樺加沙颱風影響台北市最顯著的時間，將從今日入夜開始，延續至明後天，甚至可能一路影響到大後天，台北市市區可能出現強風，陣風達8級至9級，並伴隨間歇性陣雨，呼籲市府各單位務必做好防颱整備工作。

周一颱風假？北市估樺加沙陸警機率　降雨高峰時間曝光

周一颱風假？北市估樺加沙陸警機率　降雨高峰時間曝光

萬華街頭水溝蓋冒煙　消防封街灑水降溫

萬華街頭水溝蓋冒煙　消防封街灑水降溫

北捷信義東延段明年通車　許淑華3點提醒喊話市府傾聽地方心聲

北捷信義東延段明年通車　許淑華3點提醒喊話市府傾聽地方心聲

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸　海悅發5點聲明澄清

「北市議會舊址地上權案」涉詐貸　海悅發5點聲明澄清

關鍵字：

CH3公用頻道台北市市民內容創作者拍影片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面