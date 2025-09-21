「風王」樺加沙更強了陸警擴2縣市　13級強風吹台！紫爆豪雨熱區曝

▲樺加沙颱風強度更強。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今（21日）晚8時30分持續發布強颱「樺加沙」海上陸上颱風警報，根據最新觀測，樺加沙過去3小時強度略為增強，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅，陸警範圍從原本的屏東恆春半島擴大包含台東縣，且預估颱風未來強度還有稍微增強趨勢。

氣象署科長林伯東表示，樺加沙目前位置大概是在鵝鑾鼻東南方大約590公里的海面上，過去3小時持續增強，近中心最大風速來到每秒55公尺，未來持續朝偏西方向、往巴士海峽靠近，明（22日）晚上會來到鵝鑾鼻正南方位置。

▲樺加沙稍微加速西奔。（圖／中央氣象署）



根據氣象署預報，今晚開始就會受到颱風外圍環流的影響，台灣附近各海面的風浪就會逐漸的增大，沿海的風力也會來到8級以上。接下來宜蘭、花蓮、基隆、台北以及桃園都有可能會出現局部性的大雨。明天白天，風雨會逐漸在加強，東半部地區，北部地區以及恆春半島都有可能會有大雨，甚至會有局部性豪雨，沿海地區也有可能會有8到9級以上的強陣風，另外，苗栗、嘉義受外圍環流沉降作用影響，可能會出現37度以上的高溫。

到了明天晚上以後，風雨是最明顯的時候，一直持續到24日（周三）清晨，氣象署預估，東半部以及高屏山區都有可能會出現豪雨等級以上的降雨，其他各山區也有可能會有局部性的大雨或是豪雨，沿海易有8到10級以上的強鎮風，海邊也會有巨浪。24日白天之後，颱風逐漸遠離，各地的降雨才會逐漸趨緩。

根據氣象署觀測，東半部已逐漸觀測到2米以上浪高，甚至在蘭嶼、台東成功都已經觀測到3米左右的浪高，明晚開始，台灣附近各海面基本上都會有3米以上的浪高，尤其是在近颱風中心的這個位置，蘭嶼、綠島或恆春半島可能會出現5到6米，甚至7米以上的浪高。

風力部分，氣象署持續發布陸上強風特報，針對嘉義以北一直到基隆北海岸，另外宜花東、恆春半島基本上都強風範圍，離島區域風力也會慢慢增強起來，其中最明顯的區域是在蘭嶼綠島、恆春半島，預估明晚後就有可能會出現12級到13級以上的強陣風。

▼樺加沙可能出現13級以上強陣風。（圖／中央氣象署）



雨量的部分，林伯東也提到，今晚受外圍環流影響，基隆北海岸、宜花慢慢雨勢就會大起來，可能會有大雨發生，甚至局部性豪雨可能，明天白天，整個北部以及東半部到恆春半島，甚至到高屏山區，雨勢漸漸增長，尤其花東可能會有局部性的豪大雨，明晚到23日清晨應該是雨勢最明顯時候，有些區域延續到23日白天，熱區基本上在東半部，花東地區、高屏山區都有可能會出現豪雨等級以上的降雨。

總雨量預估上，最主要的熱區就會是在東半部地區，在花蓮、台東山區都有可能會出現500到800毫米的降雨量，為3天的總累積雨量。平地部分，花東也有可能會出現400到600毫米的累積雨量，宜蘭山區可能有400到600毫米左右的雨量，宜蘭平地也有可能會出現300到500毫米的雨量。南部地區，高屏山區也有可能會出現400到600毫米左右的雨量。

▼樺加沙將帶來強風、紫爆豪雨。（圖／NCDR、中央氣象署）

