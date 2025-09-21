「恆春」將列樺加沙首波陸警範圍　晚間再涵蓋台東、屏東

▲樺加沙颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙持續逼近，中央氣象署預計於傍晚5時30分發布海上陸上颱風警報，首波警戒範圍為恆春半島，緊接陸續涵蓋屏東縣及台東縣，另也提醒，明天晚間起東半部地區、高屏山區雨量將快速累積，要嚴防豪雨等級以上降雨。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約680公里之處，以每小時19公里速度，向西北西轉西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。

氣象署簡任技正伍婉華指出，樺加沙颱風結構完整、暴風圈寬廣，強度將持續增強，海上警戒範圍新增台灣海峽南部，預計傍晚5時30分發布陸上颱風警報，屆時首波警戒範圍預估為恆春半島，緊接陸續涵蓋到屏東及台東。

伍婉華表示，今天午後中南部已有對流雲系發展，嘉義以南要留意大雨，下午至晚間基隆北海岸、大台北及宜花地區有局部短暫雨，台東及桃園以北也有短暫雨。今天晚間至明天上午北部及東北部有間歇雨勢，明天白天至晚間雨勢往南到東南部、恆春地區及屏東山區。

伍婉華指出，明天晚間起，東半部地區、高屏山區雨量將快速累積，明晚到周三清晨雨勢最明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島及各地山區有局部大雨及豪雨，尤其花東地區及宜蘭、屏東有豪雨以上等級降雨。周三颱風遠離，花東及恆春仍有局部大雨。

她也說，今天到明天白天西半部沉降作用仍有高溫，西半部可達36度以上，今天台南崎頂已有37.4度。明、後天台南至桃園雲量變多，但降雨較局部及短暫，受沉降作用影響，中部仍有36、37度高溫。