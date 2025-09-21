今晚變天！　樺加沙「風雨最大」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

今晚變天，樺加沙挑戰今年「風王」！氣象專家吳德榮表示，周一至周三中度颱風樺加沙通過巴士海峽，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及南部山區慎防大量降雨致災，南台灣、各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

▲樺加沙持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，擴及少部分平地；今傍晚起樺加沙外圍接近，大台北及宜花漸轉有雨。

吳德榮說，周一至周三樺加沙通過巴士海峽進入南海，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及南部山區慎防大量降雨致災，南台灣、各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮分析，周四樺加沙遠離，清晨花東及高屏仍有降雨，白天好轉，氣溫升；周五、周六各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬樺加沙的動向，與最新氣象署路徑潛勢預測圖類似，系集模擬平均路徑通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向仍有不確定性。

吳德榮表示，氣象署預測樺加沙與浣熊的中心附近平均風速，最強皆達53米／秒，有並列今年「風王」的機率；由於樺加沙與台灣距離仍有或遠或近的不確定性，是否帶來更大的威脅？是密切觀察的重點。

吳德榮提到，至於今年第一個強烈颱風浣熊，無論各國模式模擬或氣象署路徑潛勢預測圖的預測路徑，距台都很遙遠，對台無威脅。