大陸 大陸焦點 特派現場

傳說20年現身了！「殲-6無人機」變身大改造　顛覆未來戰場

▲▼ 殲六無人機、長春航空展 。（圖／記者任以芳攝） 

▲長春航空展出現傳說20年殲-6無人機「首次」正式亮相  。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長春報導

大陸「九三大閱兵」剛落幕，接著長春航空展9月19日至23日在吉林正式登場，本次展出新式軍武像是無人偵察機、殲-20等軍備。傳說中20年殲6無人機「首次」正式亮相，過去各類衛星圖，軍事迷捕抓到訓練照與等傳聞，大陸軍方從未回應，這次航展給了明確答案，台灣海軍前艦長呂禮詩接受訪問也指出，「殲-6無人化改造」讓戰機獲得「第二春」，承擔關鍵的作戰任務，相較台灣對無人機概念停留在小型衝鋒機，可能有所落差，必須重視未來戰爭將更加難以預測與掌控。

今年長春航空展出現許多新式軍武裝備，在無人機展區一架編號70051的殲-6無人機靜靜地停在展區，看似是過去殲-6戰機外型，實際上已經進行大改造，過去這台神秘的殲-6無人機，經常引起全球軍事觀察家的高度關注，20年來有如傳說一般，偶而被衛星空照圖、軍事迷拍攝飛行身影，大陸軍方從未證實或否認有「它」的存在。

▲▼ 殲六無人機、長春航空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲殲-6無人機「首次」正式亮相 。（圖／記者任以芳攝）

公開資料顯示，殲-6退役後長期以靶機、無人改裝平台的形式出現於沿海機場，2013年起的開源影像與2021年的東部戰區公開照片，「J-6無人化」成為業內共識，甚至偶有衛星圖在連城、興寧等地辨識出數量可觀的機體。

20多年後真相大白！長春航空展展區介紹牌清楚寫「殲-6無人機」，內容介紹稱，「該機在殲-6飛機基礎上進行改裝，取消機炮武器系統、副油箱、彈射座椅等，改裝自動飛行控制系統和自動駕駛儀，增加機翼掛架，增設地形匹配導航系統，改裝的殲-6無人機於1995年首飛成功，可作攻擊機和訓練靶機，供戰鬥機飛行員和高炮、地空導彈、雷達操縱人員演練和打靶。」

如今殲-6無人機正式出現在公眾視野，再次引發軍事迷關注。台灣海軍前艦長呂禮詩接受訪問說，「這種改裝無人機在2022年的航展中有展示初步改裝方案，但現場沒有安排實際裝備，此次展示了更為具體的技術成果。」

▲▼ 台灣海軍前艦長呂禮詩 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台灣海軍前艦長呂禮詩 。（圖／記者任以芳攝）

台灣海軍前艦長呂禮詩指出，一般來說，外界對無人機的認知多停留在較為「靈活的小型無人機」，比如衝鋒機那類第一視角的無人機。這些無人機因其體積小、機動性強，常被用於偵察、打擊一些特定目標，但其打擊能力相對有限。

「這次展示的無人機則是通過改裝退役的戰機，如強五、殲6、殲7等類型，將它們轉化為具有更強作戰能力的無人機。」呂禮詩進一步強調，「這些改裝後的無人機，若搭載滿油和武器，能夠對重要工事和碉堡等目標進行精准打擊，是很可怕的攻擊。」

改造退役的殲-6戰機，不僅僅是簡單的「舊物改造」，也凸顯大陸軍工「變廢為寶」的極致發揮，把一款曾經的功勳戰機轉變為未來戰場上先遣「幽靈」部隊，可以執行攻擊和靶訓任務的功能。

說起殲-6無人機前身，就是由沈陽飛機廠（現沈飛集團）研製的殲-6戰機，1959年首飛，1963年正式服役，直到1986年停產，總計生產超過5000架，成為大陸空軍歷史上裝備數量最多的戰機，創下多次輝煌戰績，舉例在上世紀60年代中期，多次擊落美軍入侵的飛機和無人偵察機，以及1965年9月20日成功擊落美軍F-104C型戰鬥機，創下22:0的空戰神話。

但英雄終有了老去的一天，隨著殲-6逐漸退役，上世紀90年代開始，這些退役的戰機並未被丟棄，而是被秘密投入到「靶-6」的改裝計畫中，為新一代飛行員提供實彈訓練。徹底改裝過的殲-6無人機，捨去機炮武器系統、副油箱和彈射座椅，因為「無人駕駛」因此可以掏拋下是飛行員生命線的裝備，如今已被無情移除。取而代之的是一套高度集成的自動飛行控制系統和自動駕駛儀，賦予它自主飛行的能力。

機翼掛架的增加，可以攜帶2至4枚航彈，最大載彈量達到1噸。搭配地形匹配的導航系統，能以1.1馬赫的超音速進行低空突防，精確打擊港口、防空陣地等固定目標，賦予殲-65戰機第二次生命。

▲▼ 殲六無人機、長春航空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲退役殲-6戰機通過改裝，獲得「第二春」成為無人幽靈先遣部隊。（圖／記者任以芳攝）

呂禮詩也說，現在看到的戰機如果是滿油滿彈的情況之下，衝向各種重要的工事或者是碉堡的話，一樣可以造成非常重大的一個打擊，而且是很精確的打擊，透過北斗衛星的導航，可以進行非常精確的定點打擊。這種機型非常多，曾經服役過的強五，還有殲6、殲7都類似改裝。

「這種作戰思維體現解放軍的一種先勝策略，既能延續老舊戰機的作戰功能，又能最大限度地發揮其在現代戰爭中的潛力。」呂禮詩說，通過改裝，戰機不僅能夠獲得「第二春」，更能承擔起一些關鍵的作戰任務。

呂禮詩也提醒，在這種思維之下，如果對應到台灣現在的處境，我們對於無人機的認知都是類似衝鋒機第一視角的無人機，可能研判的有一點落差，如果遇到的是這種（戰機改裝）無人機，導控系統顯然比我們看到的第一視角無人機要來得更好來的更為精確。

總的來說，這種戰機改裝無人機的出現，不僅提升了解放軍的空中打擊能力，也為未來可能的作戰帶來了更強的威脅。台灣在未來的防衛準備中，可能需要重新評估如何應對這種高精度的無人打擊力量。

▼ 「全球鷹」具有隱身能力中高遠程無人偵察機。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 殲六無人機、長春航空展 。（圖／記者任以芳攝）

09/21 全台詐欺最新數據

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭

傳說20年現身了！「殲-6無人機」顛覆未來戰場

陸學者：川普關稅政策打掉中國競爭對手

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

獨／雙城論壇為何延期　動物防疫卡關！北市府不想走過場

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

第十一屆空軍航空開放活動暨2025年長春航空展在吉林省長春市正式開幕，台灣媒體也「首次」受邀採訪，《東森新媒體ETtoday》記者今（20日）也補抓到解放軍空軍「首位」藏族女飛行員格桑白珍，正巧在戶外與同袍出來走動，見到媒體拍攝，她十分低調，稍微側身避開鏡頭觀看飛機氣場颯爽又堅毅。身為00後的格桑從小時見到空軍招募，在心中埋下當飛行員種子，目標明確就是開戰鬥機，經過年努力，她成為「殲擊機」 系列飛行員，圓滿夢想。

我方是否掌握殲-20動向？　呂禮詩：兩岸軍力開始傾斜

我方是否掌握殲-20動向？　呂禮詩：兩岸軍力開始傾斜

解放軍官兵狂喊別推！　殲-20「首次」靜態亮相

解放軍官兵狂喊別推！　殲-20「首次」靜態亮相

大陸長春航空展開幕　「20系列」軍機亮相

大陸長春航空展開幕　「20系列」軍機亮相

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

