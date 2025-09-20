好市多驚見「普渡完退貨」飲料　命理師警告觸禁忌

▲有民眾買飲料拜完普渡後還拿去賣場退貨，遭網友批缺德。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一名消費者近日在美式賣場好市多（Costco）購買飲料時，發現產品包裝內藏有一截燒斷的線香與插香痕跡，懷疑該箱飲料曾作為普渡供品後遭人退貨再上架，讓他氣憤不已。事件曝光後，引發網友熱議，更有命理專家提醒，此舉可能違背農曆七月的普渡禁忌。

一名消費者在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，他在喝到一半時，驚訝發現外包裝內竟然有線香殘留物，「真的很過份，喝一喝發現裡面有香跟有插香的痕跡，怎麼會有人把拜過的東西拿去退貨，真的很缺德。」他痛批此行為對其他消費者相當不負責任。

此文一出，立刻引起網友關注。許多人留言表達憤怒與擔憂：「退貨不檢，重新上架…這種爛品管不停的上演」、「有的人會不喝、不吃拜拜過的！這種行為超低級」、「這樣子缺德去拜神明，神明會保佑也真的是滿可笑的」還有人直言，這樣的行為對神明與消費者都不敬。

▲民眾買到人家拜拜過退貨的商品。

對此，命理專家小孟老師曾透過其社群平台提醒民眾，農曆七月的普渡祭品不可隨意處理。若將拜拜用過的物品拿去退貨，等同於對神明缺乏誠意，「自然得不到庇佑」。他也指出，普渡過的乾糧不宜長期保存至中秋節、過年甚至明年再度使用，若吃不完應儘早處理，例如捐贈予慈善機構或提供給街友團體，才是較為妥善的方式。

