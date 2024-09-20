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桃園宮廟界首位！　簡征潭接任景福宮、慈護宮兩大宮廟主委

▲桃園宮廟界首位！簡征潭接任兩大廟主委

▲桃園慈護宮第13屆委員、監事就任。（圖／簡馨弘提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園區復興路與三民路口、三民路橋旁的桃園慈護宮，供奉主神天上聖母，信眾稱為「桃園媽」，因靈驗佑人，信眾多，被喻為是地方具影響力的重要廟宇之一。桃園慈護宮20日舉行新任主委簡征潭就任，簡征潭目前也是桃園大廟景福宮主委，同時接任桃園兩大宮廟主委，使其成為桃園宮廟界第一人！

▲桃園宮廟界首位！簡征潭接任兩大廟主委

▲簡征潭接任景福宮、慈護宮兩大宮廟主委。（圖／簡馨弘提供）

簡征潭現任簡興記營造、簡新記建設董事長及欣桃瓦斯副董事長等職務，是傑出的企業人士，投入宗教服務，緣起於父親簡聰慧的影響。簡征潭說，他的父親簡聰慧曾任桃園慈護宮第一屆至第五屆主委，並在桃園大廟景福宮擔任主任委員長達六屆，先後奉獻宮廟服務逾30年。

而他於2020年接任景福宮主委，開始投入宮廟服務，並以經營企業的理念，於推動宮廟文化中創新改革，吸引更多年輕族群參與，除持續辦理傳統的各種年節慶典、宗教文化活動，並結合地方社團舉辦公益活動，同時融入民眾生活動，舉辦未婚男女聯誼，寫生比賽、廟宇導覽等服務，受到各界肯定。

因此，上(八)月間的桃園慈護宮第13屆委員、監事改選，簡征潭感謝大家支持，當選新任主委，追隨其父簡聰慧早年腳步，奉獻為地方信仰中心的宮廟神明服務。簡征潭同時擔任桃園兩大宮廟景福宮和慈護宮主任委員，目前也是桃園區虎頭山明倫三聖宮副主委、復興鄉秋山清泉巖觀音洞董事長。

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